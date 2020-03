Babyphones et cameras connectées hackés par des cybercriminels - Comment se protéger ? Expertise McAfee

mars 2020 par McAfee

Selon Lam Son Nguyen, Partner Product Manager, Mobile and ISP chez McAfee :

« Les appareils IoT créent de plus en plus de points d’accès dans nos maisons connectées, nous exposant de plus en plus aux risques de cyberattaques. Les babyphones, les caméras de sécurités, les sonnettes de portes connectées et d’autres encore, se fraient progressivement un chemin dans nos foyers. Ces appareils permettent de savoir en permanence ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, tout en fournissant une communication bidirectionnelle. Cependant, bien que cette technologie connectée facilite la vie des consommateurs et les rassure sur leur propre sécurité, ils doivent être conscients des risques accrus qu’ils encourent. »

« La récente mise en garde du National Cyber Security Centre (NCSC) au Royaume-Uni concernant les caméras connectées et les babyphones hackés et surveillés par des criminels démontre les vulnérabilités des appareils IoT et rappelle l’importance des mesures de sécurité. On s’aperçoit que de plus en plus de ces appareils se retrouvent exploités par des cybercriminels qui cherchent à accéder à nos informations personnelles. Ils cherchent également à avoir accès à des moments intimes de notre vie ou encore de communiquer avec des membres de notre famille. Les cybers criminels peuvent faire cela simplement en exploitant les paramètres par défaut des appareils. Les utilisateurs doivent donc rester vigilants et s’informer des risques potentiels en matière de sécurité afin de protéger leur vie en ligne. Il peut être effrayant de penser que des cybercriminels peuvent nous espionner et accéder à nos données. Heureusement, il existe des mesures simples que chacun peut prendre pour se protéger. »

« Lors de l’achat d’un nouvel appareil, il faut se renseigner et vérifier les vulnérabilités signalées ainsi que les recommandations relatives à la meilleure façon de les signaler. Une fois l’achat effectué, il est également essentiel, de ne pas se fier aux paramètres par défaut, qui sont souvent les mêmes sur de nombreux appareils. Il est possible de se prémunir de ces risques en choisissant des mots de passe complexes, en mettant les logiciels à jour et, si possible, en utilisant une sécurité en ligne conçue pour protéger tout appareil connecté à Internet. Il est également important de sensibiliser tous les membres de la famille - le plus tôt sera le mieux - afin qu’ils soient conscients des dangers potentiels et se sentent suffisamment en confiance pour parler de ce qu’ils font en ligne et signaler tout ce dont ils ne sont pas sûrs ou qui les inquiète ».

Les conseils de Lam Son Nguyen, Partner Product Manager, Mobile and ISP chez McAfee :

1. Réfléchir avant d’acheter. Bien prendre le temps de réfléchir avant d’acheter un appareil connecté et évaluer l’utilité de celui-ci. Se poser les questions suivantes : est-ce que cet appareil répond à un véritable besoin ? Ce produit va-t-il potentiellement influer sur le niveau de stress ? En somme, si un produit se connecte au wifi ou au cloud, il faut toujours évaluer son utilité par rapport aux risques qu’il fait courir aux données personnelles des individus résidant dans le foyer.

2. Changer les mots de passe par défaut. De nombreux produits sont vendus avec des mots de passe par défaut et faciles à deviner. Une grande partie des utilisateurs ne prend pas le temps de changer et s’expose donc à des risques de piratage. Cette habitude permet aux cybercriminels de s’introduire facilement. Les cybercriminels peuvent également accéder à des réseaux Wi-Fi en récupérant simplement le mot de passe stocké sur un appareil. Il suffit parfois à un cybercriminel de simplement, chercher sur internet la marque et la référence de l’appareil afin de trouver le mot de passe par défaut associé.

3. Mettre à jour les logiciels, utiliser des mots de passe forts. Il est important de prendre le temps de mettre à jour le logiciel connecté à votre appareil, dès que possible. Pour davantage de sécurité, il faut choisir un mot de passe d’au moins 16 caractères et de ne pas utiliser le même mot de passe pour plusieurs appareils.

4. Éteindre ses appareils. Lorsque les appareils sont éteints, il n’y a plus de vulnérabilité. Malgré toutes les protections, il faut donc veiller à éteindre les appareils non utilisés afin d’assurer un dernier niveau de protection.