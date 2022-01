BT offre VMware SASE sous forme de service managé

janvier 2022 par Marc Jacob

VMware annonce un partenariat avec BT, afin d’offrir aux organisations clientes de l’opérateur davantage de choix et de flexibilité pour adopter une approche Cloud-first sur les réseaux, la sécurité et l’Edge Computing. Ces organisations pourront ainsi accélérer leur transformation numérique et offrir à leurs employés un accès plus fiable et mieux sécurisé à des applications et services déployés au sein de clouds publics ou privés, en périphérie de réseau, ou sur le modèle SaaS.

Une approche moderne des opérations

Via ce partenariat, BT peut proposer la solution VMware Secure Access Service Edge (SASE) en tant que service managé dans le monde entier. Cette offre associe les vastes capacités de mise en réseau et l’expertise approfondie de BT en cyber sécurité aux technologies de VMware. Elle vient renforcer les liens déjà solides qui unissent les deux entreprises puisque BT propose d’ores et déjà une offre de service managé autour de la solution VMware SD-WAN.

A ce titre, BT assurera la prise en charge de bout en bout des fonctions de mise en réseau et de sécurité, et protégera l’accès aux applications et données, quel que soit l’environnement de déploiement (cloud privé, hybride ou multi-cloud). Les clients pourront alors adopter une approche reposant entièrement sur la plateforme SASE, et transformer à la fois leurs opérations réseau et sécurité.

Fournie depuis le cloud, la solution SASE complète de VMware offre :

• Les avantages du SD-WAN en matière de performances réseau ;

• Des services de sécurité intégrés fournis depuis le cloud ;

• La prise en charge d’applications de nouvelle génération distribuées ;

• L’intelligence artificielle appliquée à l’optimisation des opérations IT (AIOps) et à l’accélération de la résolution des problèmes.

Toutes ces capacités sont fournies sous forme de service depuis un réseau mondial de plus de 150 points de présence (PoP) déployés par VMware et ses fournisseurs de services SASE. BT interconnectera ses propres PoP avec ceux de VMware, afin que les clients bénéficient d’une expérience utilisateur optimale sur la plateforme VMware.

VMware SASE au service d’une expérience client améliorée

Le nouveau service VMware SASE managé par BT introduira également de nouvelles fonctionnalités :

• le filtrage d’URL ;

• une passerelle d’accès cloud sécurisé (CASB) in-line protégeant les activités des utilisateurs ;

• le filtrage de contenu pour réduire la surface d’attaque ;

• l’inspection de contenu pour se protéger des logiciels malveillants.

Enfin, les clients intéressés par des modèles hybrides bénéficieront de la solution de sécurisation des accès à distance VMware Secure Access. Ce service Zero-Trust fourni par BT n’autorise que les dispositifs et utilisateurs de confiance à accéder aux applications.