BT lance une nouvelle gamme de services de conseil et de sécurité managés pour Microsoft Azure Sentinel

juillet 2020 par Marc Jacob

BT annonce une nouvelle gamme complète de services de conseil et de sécurité managés autour de la solution Microsoft Azure Sentinel. Il s’agit des premiers d’une série de services de sécurité managés fournis par BT et dédiés aux applications dans le cloud de Microsoft. Les détails seront communiqués dans le cadre d’Inspire, l’événement digital pour les partenaires de Microsoft.

BT est l’un des premiers fournisseurs de services de sécurité managés de Microsoft à être sélectionnés pour faire partie de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA). Les deux entreprises partagent une vision commune en matière de services dans le cloud et offrent des solutions de sécurité de pointe pour accompagner l’adoption de solutions technologiques cloud flexibles et évolutives.

BT fournira un service managé pour la solution évolutive de gestion des événements et des informations de sécurité (SIEM – Security Information Event Management) et d’orchestration, automatisation et de réponse aux incidents de sécurité (SOAR – Security Orchestration Automation and Response) dans le cloud d’Azure Sentinel.

Le service managé de BT comprend la détection des alertes, la visibilité des menaces et la réponse à celles-ci en combinant des données de l’espace de travail d’Azure Sentinel avec le savoir-faire et les nombreux renseignements sur la menace que BT a acquis en assurant la protection de l’un des plus grands réseaux globaux au monde. Les clients bénéficieront également des services de conseil en sécurité de BT qui offrent des avis experts visant à aider les entreprises à naviguer dans le paysage complexe de la cyber sécurité d’aujourd’hui.

Grâce à des outils de cyber sécurité de pointe, les 16 centres d’opérations de sécurité mondiaux de BT surveillent les données stockées dans l’espace de travail Azure Sentinel du client. Les experts en cyber sécurité de BT détecteront, analyseront et atténueront les menaces dans le périmètre Microsoft du client en étroite collaboration avec les équipes de réponse aux incidents, afin de protéger les données des clients. Le service est disponible auprès d’un large éventail d’entreprises et d’organisations appartenant à différents secteurs industriels à travers le monde.

Le nouveau service s’intègre facilement dans les piles de données et de sécurité existantes dans Azure et Azure Sentinel, ce qui maximise encore davantage ces investissements et permet de répondre au paysage actuel de cyber sécurité de plus en plus complexe. BT collabore avec Microsoft pour fournir une collaboration dans le cloud, une infrastructure, des services de réseau et de sécurité gérés afin d’aider les clients dans leur transformation numérique à travers le monde. Au cours de l’année à venir, BT annoncera d’autres solutions de sécurité gérées pour soutenir le portefeuille cloud de Microsoft.