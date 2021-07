BT investit dans une technologie unique de la Silicon Valley pour mesurer et combattre le cyber-risque

juillet 2021 par Marc Jacob

Le nombre et l’impact des cyberattaques continuant à augmenter rapidement, BT a annoncé un investissement de plusieurs millions de livres sterling dans Safe Security, une société de gestion des cyber-risques à la pointe du secteur. Basée dans la Silicon Valley, sa plateforme SAFE ("Security Assessment Framework for Enterprises") permet aux organisations de procéder à un bilan de santé de leurs défenses existantes et de comprendre leur probabilité de subir une cyberattaque majeure.

Une analyse du secteur fait apparaître que le coût de la cybercriminalité mondiale a atteint plus de 1 000 milliards de dollars américains en 2020, les criminels ayant exploité les changements sismiques de la vie quotidienne pour cibler des individus et des organisations de toutes tailles. Avec des incidents récents très médiatisés ayant un impact sur des domaines critiques tels que l’infrastructure énergétique et les soins médicaux, les entreprises et les gouvernements subissent une pression énorme pour évaluer objectivement leur degré de protection contre les dernières formes de cyberattaque.

L’investissement permettra à BT de combiner la plateforme SAFE avec ses services de sécurité gérés de premier ordre afin de fournir aux clients une vue en temps réel de leur niveau de sécurité face à un paysage de cybermenaces en évolution rapide. SAFE est unique en ce qu’elle calcule le coût financier des risques encourus par les clients et fournit des informations concrètes sur les mesures à prendre pour y remédier. La plateforme permet aux organisations de cibler chirurgicalement les lacunes de leurs défenses. Elle protège déjà plusieurs entreprises du classement Fortune 500 et des gouvernements du monde entier.

Dans le cadre de cet investissement, BT obtiendra les droits exclusifs d’utilisation et de vente de SAFE aux entreprises et aux organismes du secteur public au Royaume-Uni, et intégrera la plateforme dans son portefeuille mondial plus large. En reconnaissance de son expérience dans la fourniture de solutions de sécurité aux organisations du monde entier, BT sera désigné comme le partenaire mondial recommandé pour améliorer le score SAFE d’un client. BT travaillera également en collaboration avec Safe Security pour développer de futurs produits.