BT conçoit une nouvelle infrastructure de réseau numérique pour ABB

janvier 2022 par Marc Jacob

Le nouveau contrat s’appuie sur un accord existant, signé en 2014, dans le cadre duquel BT a consolidé et optimisé l’infrastructure de communication internationale de l’entreprise technologique mondiale de pointe. En collaboration avec l’équipe Information Systems d’ABB, BT va maintenant transformer l’infrastructure du réseau pour créer une plateforme centrale durable, résiliente et sécurisée, dotée d’un service géré hautement automatisé et basé sur les données.

La sécurité est une priorité absolue pour ABB dans la mise en œuvre de sa stratégie de cloud computing qui comprend la consolidation des centres de données et le transfert d’un plus grand nombre d’applications et de données vers le cloud. BT permettra à ABB de réaliser ses ambitions en matière de cloud computing grâce à un environnement de cybersécurité de bout en bout, conforme et à plusieurs niveaux. Elle déploiera, gérera et surveillera plus de 1.100 périphériques, vérifiant en permanence chaque appareil, utilisateur et application accédant au réseau.

L’infrastructure de communication connectera de manière fiable et sécurisée les personnes, les appareils et les machines de plus de 600 installations dans 60 pays. Utilisant la toute dernière technologie de réseau définie par logiciel, elle offrira à ABB un choix d’options de connectivité pour chaque site, y compris l’accès 5G.

Elle fournira également à ABB une nouvelle plateforme pilotée par logiciel et acheminée par Wifi 6 pour permettre la mobilité et les concepts de fabrication numérique, tels que la robotique, l’Internet des objets (IoT) et les technologies Big Data sur les sites de production. Les deux sociétés se sont engagées à créer un fonds de co-innovation dans le cadre du contrat.

En choisissant BT, ABB s’assure que son réseau est fourni par un fournisseur qui utilise 100 % d’électricité renouvelable dans le monde entier et qui s’est engagé à atteindre la neutralité carbone dans toutes ses activités d’ici à 2030.

« La technologie de classe mondiale et les capacités numériques d’ABB sont profondément ancrées dans notre ADN. Maintenir et améliorer notre leadership en matière d’innovation, de technologie et de numérique est une priorité stratégique pour toute l’entreprise, déclare Alec Joannou, Group CIO, ABB. BT est un partenaire idéal pour notre fonction "Information Systems". En tant que partenaire de confiance, elle nous a aidés à suivre le rythme d’un paysage numérique dynamique et fait maintenant évoluer notre infrastructure de communication pour soutenir nos ambitions numériques. »

« Le réseau "cloud-first" et les services gérés numériques que nous fournissons amélioreront encore l’agilité des entreprises d’ABB, déclare Bas Burger, CEO, Global, BT. La confiance exceptionnelle entre nos deux entreprises nous permet d’aller de l’avant en connectant les personnes, les appareils et les machines d’ABB de manière durable et responsable. »