BSO fait confiance à Telehouse

février 2022 par Marc Jacob

Telehouse a été choisi par BSO, fournisseur mondial de solutions d’infrastructure haute-disponibilité pour business et applications critiques, afin de garantir le meilleur niveau de service et de performance à ses clients pour ses services de colocation et d’hébergement BSO Hosting.

Garantir un service de connectivité encore plus performant

BSO comptabilise aujourd’hui plus de 600 entreprises clientes et apporte son expertise dans des secteurs tels que la finance, l’énergie ou encore l’industrie. Présent sur 5 continents et dans plus de 33 pays, BSO travaille en étroite collaboration avec ses clients pour co-construire des solutions qui répondent à leurs enjeux spécifiques : performance, haute-disponibilité, résilience et sécurité. La société met un point d’honneur à fournir le meilleur service à ses clients et pour cela elle s’entoure de partenaires de renom dans leur secteur, comme Telehouse. En effet, grâce aux datacenters de Telehouse à Paris et Marseille, classés respectivement au 4ème et 7ème rang des hubs mondiaux de connectivité, BSO offre des solutions de connectivité inégalées à ses clients. Ainsi, BSO bénéficie des points de présence de Telehouse stratégiquement localisés sur la dorsale de l’Internet mondiale à Londres, Paris et Marseille. BSO est ainsi en mesure de proposer des solutions hautement performantes et résilientes tout en offrant des garanties de sécurité.

Évoluer dans un écosystème de confiance

Ensemble, BSO et Telehouse agissent pour construire un réseau encore plus performant.

« Notre partenariat est établi sur une base de confiance, ce qui permet à nos équipes de répondre aux besoins de nos clients avec sérénité. En effet, Telehouse est un acteur réputé pour sa fiabilité, son efficacité et la disponibilité de son service de colocation en datacenter. Ainsi, BSO peut s’appuyer sur le service client très réactif de Telehouse pour réaliser des interconnexions entre plusieurs sites clients en seulement quelques heures », précise Thomas Lanaute, Directeur commercial de BSO.

Pour BSO, il était indispensable de travailler main dans la main avec un acteur au fort ancrage européen comme Telehouse afin d’être en capacité de couvrir l’ensemble des besoins des entreprises européennes. Avec l’implémentation de 46 datacenters dans le monde, Telehouse cultive sa dimension internationale et possède les infrastructures nécessaires pour répondre aux enjeux business des clients de BSO. La sécurité des données et la réduction des risques liés au cyberattaques étant au cœur des préoccupations de BSO, le choix de Telehouse était plus qu’évident. En effet, grâce à un hébergement de données et des datacenters hautement sécurisés, Telehouse répond aux exigences les plus pointues en termes de sécurité.

Telehouse accompagne BSO en partageant le même objectif, celui d’impulser la connectivité de demain pour qu’elle soit sécurisée, résiliente et performante. Telehouse et BSO diversifient respectivement leur réseau avec de nouveaux points de présence et de nouvelles routes : BSO s’implante à Bergamo suite au Brexit et au déménagement d’Euronext et à Marseille comme Telehouse avec l’ouverture de son datacenter THM1 en 2021. Les deux sociétés ont choisi la cité phocéenne car c’est le point de connexion clé en France vers les marchés émergents en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique.

BSO et Telehouse ont également à cœur de développer et de renforcer leur présence sur les routes stratégiques, telles que Londres – Paris – Marseille, routes incontournables en Europe pour interconnecter les sites de leurs clients respectifs.