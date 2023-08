BOARD OF CYBER

août 2023 par Marc Jacob

Contact : Luc Declerck

ldeclerck@boardofcyber.io

Année de création : 2022

Activités : pilotage et évaluation de la performance cybersécurité

Description du produit phare pour 2023 :

Le AD rating, solution SaaS permettant d’évaluer le niveau de sécurité d’un domaine Active directory.

Elle est composée de 2 parties : un agent installé sur un serveur du domaine AD du client ainsi que de la plateforme web Security Rating déjà développée par Board of Cyber.

AD Rating se base sur une classification des vulnérabilités au sujetv de 11 thématiques :

– Contrôleurs de domaine

– Configuration du domaine

– PKI et certificats

– Relations d’approbation

– Gestion des comptes privilégiés

– Gestion des comptes utilisateurs

– Droits d’accès et délégations

– GPO

– Mises à niveau OS

– Maintenance

– Chemins d’attaque

L’intégration de la solution AD rating à notre offre permet une évaluation 360° de la performance cyber de nos clients et la création d’un écosystème de confiance.

Adresse du site Internet : https://www.boardofcyber.io/

Services proposés sur ce site : Description des services

Observations, commentaires sur la stratégie de développement de l’entreprise :

Avec DORA et NIS2, l’acquisition récente de TrustHQ, spécialisée dans le pilotage de la gouvernance de la cybersécurité, renforce la capacité de Board of Cyber à gérer de façon automatisée la gestion du risque fournisseurs en traitant un volume de données toujours plus important.