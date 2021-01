BMC renforce l’intelligence mainframe, la sécurité et le DevOps grâce à de nouvelles offres

janvier 2021 par Marc Jacob

BMC annonce plusieurs nouvelles capacités et améliorations pour ses portefeuilles BMC Automated Mainframe Intelligence (AMI) et Compuware qui permettent aux clients du mainframe BMC de protéger le temps d’optimisation et la disponibilité, de défendre le mainframe contre les menaces de cybersécurité et de faire progresser le DevOps d’entreprise.

Présentation de BMC AMI Ops

La nouvelle solution BMC AMI Ops prend le meilleur de Mainview, la solution BMC qui optimise la gestion des systèmes mainframe, et l’améliore en utilisant l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (AA) grâce à une interface utilisateur repensée et intuitive, conçue pour les utilisateurs mainframe débutants et expérimentés. Les nouvelles fonctionnalités AIOps de la solution permettent aux organisations d’identifier et de résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent les niveaux de service, mais également de sécuriser les communications entre les systèmes de l’entreprise grâce à une API RESTful prenant en charge l’automatisation.

Sécurité du mainframe élargie

Les clients sont en mesure d’améliorer les capacités de détection et d’intervention contre les menaces grâce aux nouveaux contrôles de sécurité clés en main et autres indicateurs de compromission de la solution BMC AMI Security. Étant intégrée à la capacité d’audit des applications Compuware, les clients peuvent désormais collecter des données pertinentes sur l’accès et le comportement des utilisateurs afin de détecter rapidement les violations et atténuer les éventuels dommages financiers ou pouvant impacter la réputation de la marque. Ces nouvelles offres, couplées aux services d’évaluation de la sécurité et de test de pénétration BMC qui identifient les vulnérabilités et faiblesses des configurations, des logiciels et des contrôles de sécurité (réalisés sur site ou à distance), renforcent et protègent le mainframe contre les actions malveillantes et les menaces pour les données.

Nouvelle fonctionnalité ajoutée à Compuware zAdviser et Topaz for Total Test Les équipes DevOps peuvent désormais voir quels produits et capacités de la chaîne d’outils DevOps Compuware sont sous-utilisés grâce aux nouveaux tableaux de bord Compuware zAdviser. De plus, elles peuvent proposer des applications et des services plus rapidement en utilisant les capacités de test automatisées améliorées du produit Compuware Topaz for Total Test, ce qui simplifie la création automatisée de scénarios de test, étend la couverture des tests et réduit le travail de reprise.

Optimisation des flux de travail avec Control-M et Compuware ThruPut Manager Une nouvelle intégration entre les solutions Control-M et Compuware ThruPut Manager garantit que les tâches sont exécutées aux heures prévues ou en amont, ce qui permet d’avoir un batch processing plus court, plus efficace et optimisé en termes de coûts. Les utilisateurs peuvent désormais se servir de ThruPut Manager pour personnaliser la hiérarchisation des tâches du mainframe en fonction des données provenant de Control-M, la plateforme leader d’orchestration des flux de travail d’application de BMC.

Optimisation du data management avec BMC AMI Data for IMS

La nouvelle version améliorée de BMC AMI Data for IMS est l’évolution de BMC Solutions for IMS™. Elle apporte une optimisation des transactions IMS et du data management mainframe afin que les entreprises puissent améliorer la disponibilité des services métier critiques, respectent et dépassent les SLA, et prennent mieux en charge le développement d’applications agiles avec moins de ressources.