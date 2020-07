BMC présente BMC AMI Operational Insight

juillet 2020 par Marc Jacob

BMC présente BMC AMI Operational Insight, une solution orientée Intelligence Artificielle et prévisionnelle qui utilise le machine learning pour détecter les anomalies et maximiser le délai d’exécution des mesures correctives. Ceci pour atténuer les problèmes liés au mainframe, avant qu’ils ne prennent le pas sur les activités.

La concurrence et l’extrême évolutivité des marchés obligent les entreprises à optimiser leur performance et leur disponibilité 24h/24 et 7j/7 et à rester à la pointe de l’innovation. Le mainframe étant une plateforme essentielle à l’entreprise, il est impératif que les problèmes soient identifiés et traités avant que l’indisponibilité ou la dégradation du système n’affectent les opérations. La solution BMC AMI Operational Insight fournit aux experts mainframe et aux utilisateurs l’intelligence nécessaire pour aider chaque entreprise à devenir digitale autonome avec un environnement mainframe moderne.

La suite AIOps de BMC Automated Mainframe Intelligence (AMI) propose un flux de travail en trois parties : détecter, trouver et réparer . Cette dernière est conçue pour réduire considérablement le délai moyen de réparation (MTTR) afin de permettre aux équipes opérationnelles de passer moins de temps à réagir aux problèmes et gagner en productivité. Avec BMC AMI Operational Insight, les utilisateurs bénéficient d’une solution qui utilise la machine learning pour apprendre, détecter les anomalies et maximiser le délai d’exécution des mesures correctives, évitant ainsi les temps d’indisponibilité ou la dégradation du système.

BMC AMI AIOps permet notamment :

• Une détection plus rapide : les notifications alertent les utilisateurs lorsqu’il y a des anomalies. Cela permet de résoudre de manière proactive les problèmes affectant les systèmes avant qu’ils ne provoquent de temps d’arrêt.

• Des prédictions plus précises : l’analyse multivariée examine tous les ICP simultanément au lieu des silos, afin de garantir qu’aucune anomalie de KPI n’est manquée, ce qui entraîne moins de faux positifs.

• Une expertise de domaine intégré : la connaissance des mesures à surveiller comble rapidement les lacunes provenant des employés proches de la retraite et accélère la courbe d’apprentissage du nouveau personnel. De plus, l’élimination des approximations de la collecte et de l’évaluation des mesures étrangères élimine les gaspillages de MIPS coûteux.

• Une détection prédictive de problèmes clés en main : la configuration minimale requise signifie que les utilisateurs peuvent installer, ajouter des données et réaliser de la valeur immédiatement.

• Une intelligence améliorée et adaptative pour les systèmes : la consommation constante de sources de données permet d’ajouter des renseignements aux systèmes complexes, tandis que l’apprentissage continu permet aux équipes de suivre rapidement le rythme du changement.

Dans le cadre de la nouvelle suite BMC AMI AIOps, la solution BMC AMI Operational Insight garantit un temps d’optimisation du mainframe qui permet aux entreprises de répondre aux exigences croissantes de transformation numérique. BMC continue d’investir et d’innover pour le mainframe avec de nouveaux produits, ainsi que par l’acquisition récente de Compuware. BMC propose désormais une suite complète de solutions de développement, de livraison et de performances de logiciels mainframe qui permettent aux entreprises d’adapter Agile et DevOps à une chaîne d’outils entièrement intégrée.