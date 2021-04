BMC annonce plusieurs nouvelles offres et intégrations au sein des portefeuilles BMC Automated Mainframe Intelligence et BMC Compuware

avril 2021 par Marc Jacob

BMC annonce plusieurs nouvelles offres et intégrations au sein des portefeuilles BMC Automated Mainframe Intelligence (AMI) et BMC Compuware afin de moderniser et de rationaliser le développement et la livraison d’applications mainframe, tout en augmentant le temps d’optimisation et en accélérant la détection des menaces.

Cette dernière version transforme la gestion du mainframe dans les solutions BMC Compuware ISPW, BMC Compuware Topaz, BMC Compuware File-AID, BMC AMI Ops Insight, BMC AMI SQL Performance et BMC AMI Security pour permettre aux utilisateurs de :

• Créer, analyser, tester, déployer et gérer des applications mainframe rapidement, efficacement et avec précision grâce à une chaîne d’outils DevOps cross-platform étendue ;

• Réduire et éliminer potentiellement le temps nécessaire pour diagnostiquer un problème grâce à une analyse intelligente et automatisée des causes probables ; et

• Détecter et répondre plus rapidement aux menaces de sécurité en unissant les flux de travail de sécurité mainframe et des opérations informatiques afin de rendre les événements de menace visibles, attribuables et traçables.

BMC a terminé l’intégration de Compuware, une société de BMC, pour créer la suite d’outils BMC Compuware qui s’appuient sur les offres actuelles BMC AMI DevOps. Désormais intégrée à Visual Studio Code (un outil de développement très utilisé), la solution BMC Compuware ISPW permet aux développeurs d’éditer le code source et de le compiler sur le mainframe d’un simple clic droit. La solution BMC Compuware Topaz comprend une nouvelle interface de ligne de commande et de multiples interfaces de programmation d’application qui offrent aux développeurs une flexibilité dans la manière dont ils se connectent au mainframe, réduisent la dépendance vis-à-vis des compétences spécialisées et étendent la chaîne d’outils DevOps. Enfin, les développeurs peuvent également bénéficier de temps de recherche réduits de manière dynamique lorsqu’ils examinent des milliards de transactions et de fichiers journaux avec la nouvelle version de la solution BMC Compuware File-AID 21.

Pour prendre en charge les processus DevOps et augmenter la qualité du code, la solution BMC AMI SQL Performance for Db2® offre la possibilité de déplacer vers la gauche le contrôle qualité de Db2 SQL via un plugin Jenkins qui aide à empêcher SQL d’enfreindre les normes de l’entreprise et d’impacter les environnements de production. Cette solution interroge le SQL statique et dynamique dans son environnement actuel et par rapport aux environnements de production cibles. Cela garantit que les normes de codage SQL et les problèmes de performances sont signalés et résolus avant de passer à l’étape suivante du processus de mise en ligne.

Passer d’une résolution de problème réactive à proactive en temps réel La solution BMC AMI Ops Insight fait passer la gestion des systèmes du mode réactif au mode proactif avec des capacités de diagnostic intelligent automatisé qui indiquent désormais la cause probable. Les utilisateurs reçoivent la notification de dégradation du système le plus tôt possible, avec moins de faux positifs, ainsi que la possibilité d’identifier le problème. En trouvant plus rapidement la cause potentielle, BMC AMI Ops Insight libère plus de temps pour y remédier avec des informations exploitables.

Unir les flux de travail de sécurité et d’exploitation

L’offre BMC AMI Security, qui protège contre les vulnérabilités, les actions malveillantes et le vol de données, s’intègre désormais à la solution BMC Helix ITSM. Si la solution BMC AMI Security détecte une menace, cette nouvelle intégration générera automatiquement un incident de sécurité dans BMC Helix ITSM, offrant ainsi aux équipes des opérations informatiques une plus grande visibilité grâce à un flux de données unique en temps réel et un processus bien défini afin qu’elles puissent agir, suivre et répondre plus rapidement aux menaces et aux événements.

En plus de son intégration avec BMC Helix ITSM, la nouvelle version de BMC AMI Security continue de s’intégrer à un grand nombre de solutions de gestion des événements et des informations de sécurité d’entreprise et offre ainsi davantage de moyens d’attribuer et d’enquêter rapidement sur les événements, de raccourcir le temps moyen de correction et de sécuriser davantage les mainframes.