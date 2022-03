BMC ajoute l’infrastructure Oracle Cloud

mars 2022 par Marc Jacob

La sécurité intégrée, la haute disponibilité et le coût optimisé de l’infrastructure OCI aident des entreprises du monde entier à satisfaire leurs exigences en matière d’automatisation et de gestion des services IT sans se préoccuper des contraintes de capacité. De plus, la vaste présence d’Oracle sur le cloud (37 régions disponibles) garantit aux entreprises la continuité de leurs activités, la capacité de reprise après sinistre et la souveraineté de leurs données.

Avec le portefeuille BMC Helix, les entreprises disposent d’une plateforme de gestion des services et des opérations intégrée et pilotée par l’intelligence artificielle pour accélérer la résolution des problèmes tout en offrant une visibilité approfondie des opérations critiques de l’entreprise. En assurant la disponibilité de la plateforme BMC Helix par le biais du service Oracle Exadata Cloud dans l’infrastructure OCI, BMC assure aux processus métiers clés des performances accrues et des taux de réponse optimisés en cas d’incident.

En tant que client d’Oracle Exadata Cloud Service déployé dans l’infrastructure OCI, BMC proposera et commercialisera ses solutions BMC Helix conjointement avec Oracle. BMC est membre de l’Oracle PartnerNetwork (OPN) et partenaire de l’initiative ISV Accelerator. La solution BMC Helix ITSM sera disponible sur la marketplace Oracle Cloud Marketplace, où les clients trouveront parmi les applications et les services proposés, les solutions qui répondent à leurs exigences.