BMC : Les investissements Mainframe enregistrent un solide élan dans les pratiques DevOps et AIOps, en mettant l’accent sur la sécurité

septembre 2023 par BMC

La résilience et l’évolutivité des environnements mainframe ont suscité un nouvel intérêt en raison de la forte dépendance à la technologie qui a touché un paysage numérique en pleine mutation, à la suite de la pandémie de COVID-19. Menée auprès de plus de 800 responsables et professionnels techniques, l’édition 2023 de cette étude met en lumière plusieurs tendances majeures :

• 94 % des personnes interrogées déclarent avoir une perception positive des environnements mainframe, tandis que 63 % ont augmenté les investissements consacrés à cette technologie au cours de l’année écoulée.

• Les pratiques DevOps et AIOps poursuivent leur progression dans les environnements mainframe, alors que le volume de données et le nombre de bases de données affichent une hausse significative.

• La conformité et la sécurité demeurent des priorités majeures pour les professionnels du mainframe — une tendance apparue pour la première fois en 2019.

• Pour 35 % des personnes interrogées, le cloud figure parmi les quatre premières priorités pour l’année à venir, avec un intérêt accru pour la mise en œuvre de technologies telles que le stockage et la sauvegarde sur le cloud.

Les conclusions de cette étude confirment que les entreprises doivent renforcer leurs processus mainframe en adoptant des outils qui conjuguent davantage de rapidité, de certitude et de sécurité.

L’innovation du DevOps et la croissance de l’AIOps devraient se poursuivre l’année prochaine

L’essor du mainframe va de pair avec l’accélération de l’innovation et une utilisation accrue des pratiques DevOps et AIOps pour obtenir des résultats concrets.

62 % des personnes interrogées déclarent utiliser des pratiques DevOps en environnement mainframe, ce qui souligne la nécessité d’actualiser rapidement les applications de base afin de répondre aux exigences métier et d’améliorer la qualité de développement des applications.

L’utilisation de l’IA au service des opérations informatiques (AIOps) à la fois en environnements mainframe et non-mainframe a considérablement augmenté, passant de 25 % en 2021 à 32 % en 2023. Les défis liés à leur déploiement — notamment en matière de coûts, de complexité et de recours à des compétences spécialisées — sont en recul. Pour les utilisateurs actuels, l’amélioration du temps de fonctionnement (uptime), la capacité à détecter les problèmes rapidement et l’aptitude à anticiper les tendances forment le podium des avantages métier apportés par l’AIOps.

La conformité et la sécurité au top des priorités pour la quatrième année consécutive

La conformité et la sécurité pointent en tête des priorités affichées par les entreprises opérant en environnement mainframe : pour 61 % des personnes interrogées, la conformité et la sécurité constituent des enjeux majeurs, suivis par l’optimisation des coûts (49 %), l’amélioration de l’automatisation (41 %) et la récupération des données (40 %).

Ces priorités reflètent l’utilisation accrue de solutions de traitement des informations personnelles identifiables (PII) avec une hausse de 7 % du nombre de personnes utilisant une solution de gestion des informations et des évènements de sécurité (SIEM) dédiée au mainframe depuis 2021, mais également de solutions de surveillance et de gestion de l’accès des utilisateurs à privilèges et de l’externalisation des tests de pénétration (pen-test).

« Notre étude montre que les entreprises qui investissent dans la modernisation de leurs pratiques de développement et d’exploitation des applications en environnement mainframe accélèrent considérablement leur capacité d’innovation pour atteindre des niveaux de résilience supérieurs, explique John McKenny, senior vice-president et directeur général de la division Intelligent Z Optimization & Transformation (IZOT) de BMC. Alors que l’innovation continue d’améliorer les environnements mainframe, les entreprises qui n’investissent pas font courir un risque important à leur activité, et à leurs clients. »