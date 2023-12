BLUFFS, une nouvelle attaque qui permet aux pirates informatiques de lire nos informations Bluetooth

décembre 2023 par Benoit Grunemwald Expert en Cybersécurité, ESET France

Des chercheurs d’Eurecom ont mis au point six nouvelles attaques regroupées sous le nom de "BLUFFS". Ces attaques peuvent compromettre la confidentialité des sessions Bluetooth, permettant ainsi l’usurpation d’appareils et des attaques du Man-on-the-middle (MitM), rapporte Bleeping Computer. Daniele Antonioli, qui a découvert les attaques, explique que BLUFFS exploite deux failles jusqu’alors inconnues dans la norme Bluetooth liées à la manière dont les clés de session sont dérivées pour déchiffrer les données échangées. Ces failles ne sont pas spécifiques à des configurations matérielles ou logicielles particulières, mais sont d’ordre architectural, ce qui signifie qu’elles affectent le protocole Bluetooth à un niveau fondamental. Compte tenu de son utilisation généralisée et des versions touchées par les exploits, BLUFFS pourrait fonctionner contre des milliards d’appareils, y compris des ordinateurs portables, des smartphones et d’autres appareils mobiles.