BLUESCREEN décroche la labellisation ExperCyber

novembre 2021 par Marc Jacob

Délivré par l’Afnor, ExperCyber certifie les professionnels en sécurité numérique. Ce label est destiné à valoriser un niveau d’expertise technique et de transparence dans les domaines de l’assistance et de l’accompagnement des clients professionnels. Il couvre l’ensemble des risques rencontrés dans l’usage d’internet notamment les systèmes d’informations professionnels (serveurs, messageries, logiciels bureautiques), la téléphonie (serveurs téléphoniques professionnels) et les sites (administration et protection).