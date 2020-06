BLEU JOUR intègre la technologie CopSonic dans ses ordinateurs KUBB pour un accès sans contact et une authentification continue par ultrasons

juin 2020 par Marc Jacob

BLEU JOUR annonce un partenariat avec l’entreprise française CopSonic, inventeur d’une technologie de communication permettant l’échange de données sécurisées par ultrasons via les haut-parleurs et microphone de tous les appareils électroniques. Cet accord permet à BLEUJOUR d’étoffer son offre auprès des entreprises avec des services et fonctions de sécurité supplémentaires. 1ère possibilité disponible dès juillet 2020, l’intégration de la fonction « Login sans contact » et l’authentification continue depuis un téléphone mobile sur tous ses ordinateurs KUBB.

SonarKey, une solution unique et ultra sécurisée pour se « logger » via le haut-parleur et microphone du téléphone mobile !

La fonction SonarKey, permet à chaque utilisateur de se logger sans contact (antikeylogging) à son poste de travail grâce aux ultrasons émis par les hauts parleurs et microphone de son téléphone mobile qui vont authentifier sa présence dans la pièce et son accès (login et mot de passe) via sa signature acoustique. Celle-ci est authentifiée en moins de deux secondes, soit via l’application mobile, s’il possède un smartphone (iOS ou Android) soit par un appel téléphonique s’il est équipé d’un téléphone mobile de 1ère génération ou si utilise le téléphone filaire de l’entreprise. Cette technologie unique a donc l’immense avantage d’être compatible avec tous les téléphones mobiles :

Pour les possesseurs d’un smartphone qui souhaitent éviter à chaque instant l’usurpation de leur identité, il est possible aussi d’assurer en continu son authentification via l’application mobile dédiée. Celle-ci peut-être d’ailleurs activée ou désactivée via l’outil CopSonic installé dans le PC.

De nouvelles évolutions à venir d’ici fin d’année :

Bleu Jour et CopSonic, travaillent dès aujourd’hui à proposer des fonctions de sécurité supplémentaires aux entreprises : « Nous sommes très heureux d’initier une collaboration 100% Made In France avec Bleujour qui adresse la même cible commerciale que celle de Sonarkey. Il s’agit pour nous d’une belle vitrine car l’esprit de Bleujour est celle de produits efficaces et d’une esthétique ‘’French Touch’’, qu’on souhaite compléter par plus de sécurité, sans compromis sur l’expérience utilisateur. Leur expérience sur l’attente de leurs clients nous permettra également de développer de nouveaux usages auxquels nous n’aurions peut-être pas pensé et c’est pour cela que ce partenariat fait sens » commente Emmanuel Ruiz, CEO de CopSonic.

Deux fonctions seront bientôt disponibles :

1. L’authentification continue de votre présence depuis une web application (plus besoin d’installer donc une application sur le smartphone).

2. Le cyptage des fichiers pour s’échanger des fichiers entre ordinateurs Kubbs en utilisant des ultrasons comme clé de codage/décodage des fichiers.