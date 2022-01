BLEU JOUR dévoile KUBB SECURE

janvier 2022 par Marc Jacob

Les nouveautés BLEU JOUR sont à découvrir sur : Eureka Park au Venitian avec International Boost (2 emplacements de stand en 1) : N°61045 et N°61047 & Las Vegas Convention Center : N°18789

Fabricant français d’ordinateurs (PC, Mini PC, stations de travail, PC embarqué…) et d’accessoires périphériques, BLEU JOUR ne cesse d’innover pour apporter à tous ses clients ce qu’ils ne trouveront pas forcément ailleurs : un design unique, une haute qualité de performances et une sécurité maximum pour répondre aux plus hautes exigences. Sa dernière nouveauté, son mini PC KUBB SECURE qui préserve les données des utilisateurs de tout acte de malveillance ou piratage. Un ordinateur hautement sécurisé présenté pour la 1ère fois au CES de Las Vegas, tout comme l’ensemble des PC design de la marque dont le dernier en date, RIDG.