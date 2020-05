Azzana Consulting devient partenaire officiel de SWIFT pour l’audit de ses programmes cybersécurité

mai 2020 par Marc Jacob

SWIFT, leader mondial sur messageries financières, impose désormais à ses utilisateurs l’audit par un cabinet externe et indépendant de leurs programmes CSP – customer security program – dans le but de favoriser le respect des règles de sécurité applicables aux transactions financières et éviter les risques de fraudes.

Azzana Consulting, cabinet de conseil dédié aux moyens de paiements, à la gestion de trésorerie et au cash management du groupe Finnegan, a reçu l’habilitation pour mener ces audits. Partenaire SWIFT depuis 5 ans, Azzana Consulting renforce ainsi sa crédibilité à participer à la sécurisation de l’éco-système financier.

Leader mondial des messageries financières auquel plus de 5 500 banques et entreprises sont raccordées, SWIFT a mis en place en 2017 un CSP (customer security program), un programme incitant ses utilisateurs à respecter les règles de sécurité et éviter les fraudes. Jusque-là déclaratif, SWIFT impose désormais l’audit de ces programmes par des tiers externes et indépendants. Habituées à travailler avec les entreprises et les banques sur le raccordement à la plateforme SWIFT, la mise en place des programmes de sécurité ou encore l’organisation de sessions de formation interne, les équipes d’Azzana Consulting ont obtenu l’habilitation pour mener les audits, établir les rapports annuels et attribuer les certifications pour 3 ans. Cette étape permet au cabinet spécialiste des moyens de paiements d’offrir à ses clients et aux entreprises concernées un accompagnement SWIFT de bout en bout.

« Azzana Consulting devient auditeur indépendant du programme CSP SWIFT pour l’Europe, l’Asie et l’Afrique du Nord aux côtés de grands cabinets d’audit internationaux. Il s’agit d’une étape logique pour le cabinet qui dispose de fortes compétences en cyber-sécurité et des expériences SWIFT parlantes. De plus, cela nous permet de répondre à la demande de nos clients, banques et entreprises, souhaitant être accompagnés par leur partenaire historique sur l’audit CSP, dernier maillon de la chaîne de la sécurité du paiement », commente Lionel Vincke, Président d’Azzana Consulting.

« Cette certification SWIFT souligne notre crédibilité à participer à la sécurisation et la responsabilisation de l’écosystème des paiements soumis à d’importantes évolutions. La sécurité financière devenant un enjeu de plus en fort, du fait de la croisssance du niveau de transaction, de la digitalisation et de la complexification des méthodes de hacking, il est essentiel de préserver la sécurité des transactions sur le réseau SWIFT grâce notamment à des auditeurs pragmatiques et efficaces tels que les experts d’Azzana Consulting », ajoute Hugues Morel, Chairman de Finnegan.