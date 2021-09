AxxonSoft annonce l’ouverture de sa nouvelle filiale en France

septembre 2021 par Marc Jacob

AxxonSoft répond ainsi à la demande croissante de son réseau local d’intégrateurs, et à celle de ses clients-utilisateurs, responsables de sites sensibles et acteurs de la sécurité publique, qui sollicitent une présence de proximité et des conseils personnalisés pour leurs projets.

La France, la Belgique, le Luxembourg et Monaco représentent un bloc de pays aux économies développées, en particulier dans l’industrie, l’énergie, le transport, le tourisme, les jeux d’argent et la finance. Les solutions développées par AxxonSoft, propulsées par l’intelligence artificielle, répondent parfaitement aux besoins des entreprises de ces secteurs, ainsi qu’aux enjeux sécuritaires des municipalités, grâce à des fonctionnalités innovantes et des logiciels entièrement personnalisables.

La ville du Havre a été sélectionnée pour cette implantation réussie d’AxxonSoft en France pour ses nombreux attraits : son port maritime (1er port français pour le commerce extérieur, le trafic de conteneurs, l’approvisionnement énergétique), sa future cité numérique, ses universités, son tissu industriel, sa qualité de vie générale et sa proximité avec la région Île-de-France et Paris.

Cette nouvelle implantation s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement global d’AxxonSoft. Les solutions d’AxxonSoft sont en effet déployées sur plus de 150 000 sites et villes, exploitant plus de 2 500 000 caméras. La société dispose de 50 bureaux répartis sur tous les continents, et de 5 800 partenaires certifiés dans 100 pays.

La nouvelle antenne a ainsi pour mission de développer les projets d’AxxonSoft en France et en Europe Francophone tout en améliorant le support avant et après-vente qu’elle fournit à son réseau de partenaires.