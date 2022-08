Axway nommé parmi les leaders dans un récent rapport dédié aux solutions de gestion des API

août 2022 par Marc Jacob

Axway a été l’une des 15 entreprises sélectionnées par Forrester pour participer à son évaluation Forrester Wave™ 2022, « The Forrester Wave™ : API Management Solutions, Q3 2022 ». Dans cette évaluation d’Amplify API Management Platform, Axway a obtenu les notes maximales sur plusieurs critères, notamment des règles et une gamme d’outils élaborées, l’analyse et le reporting, la vision du produit et l’approche du marché.

Le rapport souligne : « La conception et la publication d’API sont solides, avec une prise en charge de GraphQL, de plusieurs protocoles asynchrones, d’AsyncAPI et de la procuration de nombreux protocoles backend avec REST. La solution se distingue par la prise en charge de découverte d’API, par l’« onboarding » des consommateurs et la collecte d’analyses à partir de passerelles tierces, associée à des tableaux de bord et rapports de qualité

Avec l’aide d’Amplify et des conseils avisés d’Axway, l’entreprise pharmaceutique de premier plan Boehringer Ingelheim axée sur la recherche, génère de la valeur à travers des solutions numériques alimentées par des API dans le cloud.

« Grâce à notre partenariat avec Axway, nous n’avons plus à construire, gérer et maintenir des milliers d’interfaces distinctes sans flexibilité ni possibilité de réutilisation. Nous avons déjà mis en œuvre des initiatives clés au sein de nos unités opérationnelles de pharmacie humaine et de santé animale pour réinventer des fonctionnalités commerciales essentielles sous forme de produits basés sur les API. Ces produits API accélèrent notre parcours de transformation numérique », a déclaré Jon Nyholt, responsable de l’architecture informatique d’EDS.

« Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec l’équipe des Axway Catalysts pour affiner notre approche de la gestion des API, et nous sommes convaincus de mettre en place les bonnes stratégies qui nous permettront de prendre une longueur d’avance. Avec l’aide de ces consultants experts, nous réalisons que nous devons concentrer nos efforts sur l’adoption au-delà de la technologie », déclare Siddharth Dixit, responsable de l’intégration des données et des applications chez EDS.

Selon le rapport, « les clients de référence sont élogieux à l’égard des Axway Catalysts, l’un d’entre eux le qualifiant de service "absolument indispensable". Les clients saluent également l’importance accordée par Axway à la réussite de leurs entreprises et à l’évolutivité du produit. »

CommerzbankCommerzbank est une banque allemande de premier plan pour les particuliers et les entreprises, avec une présence internationale. Grâce à Amplify, elle est désormais en mesure de créer de nouveaux modèles commerciaux permettant des partenariats innovants avec les fintechs.

« Axway nous a été d’un grand soutien, non seulement pour gérer une plate-forme API, mais aussi pour accroître notre visibilité auprès de partenaires potentiels sur le marché numérique », déclare Christoph Berentzen, responsable API et Open Banking de la Commerzbank.