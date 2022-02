Axway annonce la nomination d’Yves Lajouanie à la direction EMEA

février 2022 par Marc Jacob

Axway annonce la nomination d’Yves Lajouanie au poste de General Manager EMEA. A ce titre, Yves aura la responsabilité de la direction stratégique d’Axway pour la région EMEA et sera chargé de renforcer la croissance de l’entreprise sur cette région, de piloter la stratégie commerciale et de garantir la satisfaction clients.

Avec l’avènement du modèle d’entreprise plateforme, la demande autour des API s’est renforcée. Fer de lance de son développement, l’offre Amplify d’Axway représente désormais plus de 20% de son chiffre d’affaires. En parallèle, les solutions MFT et B2B ainsi que la suite logicielle Axway Accounting Integration demeurent des priorités commerciales stratégiques pour l’entreprise. Axway a fait évoluer significativement son modèle économique au cours des trois dernières années, en passant d’un modèle de vente de licences perpétuelles à un modèle de souscription, et en proposant également l’ensemble de son offre en modèle SaaS.

Yves Lajouanie a rejoint Axway en 2014 en tant que directeur européen en charge du Channel et des Alliances, avant d’être nommé Deputy General Manager EMEA en 2019. Diplômé de Supelec, Yves a commencé sa carrière commerciale chez IBM France. Il a ensuite rejoint Systar, éditeur de logiciel de gestion de la performance, où il a occupé différentes fonctions de management et de direction en Europe et aux États-Unis, avant d’être nommé Vice-Président Exécutif pour la région EMEA et APAC en 2011.