Axis communications lance un nouveau radar de sécurité sur IP

septembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Ce nouveau radar de sécurité sur IP permet de détecter et de suivre la position et la vitesse exactes d’objets mobiles dans des espaces étendus. Il est particulièrement adapté à la protection d’espaces extérieurs, comme les zones industrielles, ou la surveillance de nuit des parkings et des quais de chargement.

Via ses fonctions d’analyse intégrées exploitant la technologie de deep learning, le radar D2110-VE d’Axis Communications peut détecter, classifier et suivre avec précision les individus et les véhicules, tout en réduisant au minimum le taux de fausses alertes.

Il est équipé d’une source PoE pour y connecter et alimenter les dispositifs externes, par exemple une caméra pour la vérification visuelle ou un haut-parleur réseau pour communiquer à distance avec les individus et dissuader toute activité indésirable.

Doté du processeur Axis de nouvelle génération, le radar D2110-VE propose des fonctions de sécurité renforcées, comme la signature de firmware et l’amorçage sécurisé.

Enfin, sa fonctionnalité de coexistence intelligente permet d’utiliser plusieurs radars proches les uns des autres. Il est ainsi possible par exemple de fixer deux radars dos à dos pour une détection complète à 360°.

Principales caractéristiques techniques de ce nouveau radar :

Champ opérationnel étendu sur 180°

Analyse intégrée

Détection précise 24h/7j et taux de fausses alertes minimal

Fonctionnalité de coexistence intelligente

Sortie PoE pour alimenter un dispositif supplémentaire