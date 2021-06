Axis Communications s’associe au nouveau Campus Sécurité d’Argenteuil pour former les jeunes aux métiers de la vidéoprotection

juin 2021 par Marc Jacob

Les événements des dernières années, en France ou à l’étranger (attentats, attaques informatiques, risques sanitaires et environnementaux, etc.), nécessitent d’accompagner en ressources humaines les acteurs économiques de la sûreté, de la sécurité et de la cybersécurité. L’enjeu de ce nouveau Campus Sécurité est de développer des formations (initiales et continues) dans ces secteurs tout en suscitant l’engouement des jeunes à s’orienter vers les métiers de la sécurité et en impliquant les entreprises du marché à tous les niveaux de décision. De plus, en raison de la pandémie, certains étudiants ont rencontré des difficultés à trouver une formation post-bac, le projet du gouvernement “1 jeune, 1 solution” y apporte une réponse.

“Nous sommes ravis de ce partenariat avec le Campus Sécurité pour cette première promotion en vidéoprotection. En effet, cette technologie, dont nous parlons beaucoup dans l’actualité, était jusqu’à présent absente des cursus classiques de formation. Les besoins en recrutement sont pourtant réels. Nous partageons les valeurs de l’apprentissage chez Axis et nous mettons un point d’honneur à sensibiliser les jeunes aux métiers de la sécurité et notamment de la vidéoprotection.”, déclare Xavier Sanchez, Technical Training Team Leader chez Axis Communications.

Avec l’impact de la pandémie sur la recherche de stages d’immersion en entreprise, Axis Communications a souhaité s’engager auprès du Campus Sécurité pour proposer une formation pratique aux métiers de la vidéoprotection et permettre ainsi aux étudiants de valider leur année.

Xavier Sanchez, Technical Training Team Leader chez Axis Communications, accompagne les élèves sur l’élaboration d’un projet de sécurisation du Campus. En fournissant le matériel nécessaire et en apportant son expertise “terrain”, les élèves ont accès aux dernières technologies et à une salle dédiée équipée de caméras de vidéosurveillance, de systèmes de contrôle d’accès et de logiciels adaptés.

Une première formation en présentiel a eu lieu le 31 mai dernier, plusieurs sessions en distanciel sont prévues dans les semaines à venir. L’objectif est de poursuivre cette collaboration sur l’année scolaire 2021/22 en mettant en œuvre plusieurs actions communes comme des visites de showrooms, des stages en entreprise, etc.

“Le partenariat avec Axis Communications est fondamental pour nous et nos élèves. En effet, aucune formation n’existait sur le marché et nous devions nous appuyer sur l’expertise d’acteurs reconnus. Au-delà de la fourniture de matériels, Axis Communications nous apporte son expertise marché, des retours clients et permet aux étudiants de réaliser un projet concret de vidéoprotection. Nous souhaitons promouvoir ces métiers et donner la possibilité aux jeunes de rentrer sur le marché du travail avec les qualifications nécessaires.”, ajoute Jérôme Morges, Directeur Opérationnel du Campus Sécurité.