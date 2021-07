Axis Communications renforce son partenariat avec VDSYS pour le lancement de la VIGICAM II

juillet 2021 par Marc Jacob

Axis Communications renforce son partenariat avec VDSYS, leader de la transmission radio et caméras nomades pour le domaine de la vidéoprotection urbaine, à l’occasion du lancement de la VIGICAM II “Hirondelle”. Cett innovation démontre l’efficacité d’une collaboration entre deux sociétés innovantes pour proposer une technologie de pointe aux collectivités locales et aux industries et sites sensibles.

Le partenariat Axis Communications-VDSYS a permis de garantir la pérennité des réseaux vidéo dans de nombreuses collectivités équipées en commun. La technologie avancée, la haute qualité des produits et des services ainsi que l’innovation continue sont des critères de première importance partagés par les deux sociétés. Cette synergie a également été au cœur du développement de la VIGICAM II qui intègre les caméras et les applications d’Axis Communications depuis la création.

Le travail collaboratif entre les deux sociétés, associé à CARTESIAM, éditeur de logiciels spécialisé dans les outils de développement d’intelligence artificielle, a permis d’aboutir à un projet innovant et surtout d’apporter une avancée technologique en rupture avec le marché actuel.

L’Intelligence Artificielle à portée de main des collectivités et industries L’alliance du savoir-faire de CARTESIAM avec sa technologie de pointe Nano Edge AI Studio et l’expertise de VDSYS et d’Axis Communications ont permis l’intégration de la maintenance prédictive dans la VIGICAM II. L’Intelligence embarquée classifie l’état du système, elle détecte les fonctionnements anormaux des composants actifs (serveur, routeur, switch, etc.) et le niveau de charge de la batterie.

Via des alertes, la caméra nomade remonte des informations avant panne de façon précise et pointue, ce qui permet de limiter les interventions de techniciens sur site. L’intégration de capteurs environnementaux, d’analyse vidéo et sonore dans la VIGICAM II permet de remonter des informations en temps réel pour l’aide à la décision de l’opérateur. L’Intelligence embarquée en EDGE se base sur un algorithme de machine Learning. L’IA permet également l’intégration de nouvelles fonctionnalités telles que la détection d’ouverture de porte, le niveau de qualité de l’air (NO2, CO, SO2, O3, Température, Humidité, Pression) et la détection de vandalisme via un gyroscope (détection de chocs et de vibrations), etc.

Le développement durable et l’engagement RSE présents dans l’ADN des deux sociétés orientent une démarche commune de responsabilité, de respect de la nature et des utilisateurs.

Parmi les valeurs partagées :

• La garantie de 5 ans pour assurer une longue vie sans obsolescence programmée

• L’indice de qualité de l’air pour être davantage en adéquation avec l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique (décret permettant de créer une dizaine de zones à faibles émissions en 2021)

• L’éco-conception des produits (la VIGICAM II est disponible en version ECO+ : utilisation de matériaux écologiques fabriquée en fibre de lin. “Nous partageons avec Axis Communications les mêmes valeurs environnementales, sociales et technologiques. Nous souhaitions collaborer une nouvelle fois ensemble sur ce nouveau projet qui permet aux collectivités d’avoir accès à des technologies de pointe pour répondre aux besoins de leurs administrés. Mais ce n’est pas tout, nous pouvons accompagner toutes industries dans leurs projets de vidéoprotection, notamment sur des sites critiques, militaires ou industriels, en leur apportant de nouvelles fonctionnalités liées à l’IA.”, ajoute Abdel Benothmane, Président de VDSYS

La société VDSYS© accompagne les collectivités depuis près de 10 ans dans leurs actions en matière de sécurité urbaine. Le savoir-faire de l’équipe et la politique d’innovation du groupe permet de concevoir des gammes de produits répondant aux besoins d’aujourd’hui et aux défis de demain. La VIGICAM II « l’Hirondelle » Origine France Garantie est une véritable rupture technologique avec intelligence artificielle embarquée. Tous les composants sont supervisés en permanence et des remontées d’alertes apportent une maintenance prédictive simplifiée à la société de maintenance et des réductions de coûts très importants. L’apport de capteurs externes environnementaux, l’analyse vidéo et sonore et le monitoring génèrent des informations pertinentes et immédiates pour garantir une aide à la décision des opérateurs. La VIGICAM II fait l’objet d’un dépôt de brevet pour ses caractéristiques innovantes, elle est éco-conçue et fabriquée en France par la société VN COMPOSITES avec des matériaux biosourcés, de la résine à la fibre de lin.

L’hirondelle est l’illustration de l’engagement de VDSYS pour un développement durable et la protection de notre planète appliquée au monde de l’industrie. L’hirondelle en voie de disparition dans nos villes est le symbole du changement.