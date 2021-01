Axis Communications dévoile les 4 tendances technologiques phares de la sécurité en 2021

janvier 2021 par Axis Communications

Alors que la pandémie liée à la COVID-19 s’installait en Asie fin 2019, peu de personnes auraient pu prédire l’énorme impact qu’elle aurait dans le monde entier tout au long de l’année 2020. En peu de temps, les modes de vie, les pratiques de travail et les activités commerciales ont été bouleversés. La santé et la sécurité des employés étant passés au premier plan, Axis Communications a vu apparaître de nouveaux cas d’utilisation de ses technologies et de ses solutions. Les tendances observées résultent des nouveaux usages des technologies existantes au quotidien.

Cybersécurité : une tendance de fond

En raison du potentiel de rendement financier élevé et de la perturbation des infrastructures critiques, de nouvelles capacités, tactiques et menaces continueront à apparaître et nécessiteront une vigilance constante.

L’IA sera utilisée par les cybercriminels autant que dans tout autre secteur, renforçant leur capacité à trouver et à exploiter les vulnérabilités. L’hypertrucage deviendra encore plus sophistiqué et réaliste, mettant potentiellement en doute les preuves de la vidéosurveillance. Par conséquent, il faudra continuer à développer les méthodes de vérification des contenus, des dispositifs et des applications afin de maintenir la confiance dans leur authenticité.

Les progrès en matière de cybercriminalité s’étendront également aux méthodes éprouvées telles que les leurres de phishing, qui deviendront plus difficiles à repérer. En conséquence, les employés seront encore plus exposés à ces types d’attaques et une formation et des rappels constants des meilleures pratiques en matière de cybersécurité seront, comme toujours, nécessaires.

Traditionnellement, la cybersécurité est basée sur un modèle de "périmètre", où le réseau est protégé par un mur unique, que l’on espère impénétrable, composé de pare-feux, de VPN/VLAN, de trous d’air, de réseaux définis par des logiciels et d’autres technologies. Mais ce modèle est remis en question, et une seule brèche peut compromettre l’ensemble du réseau.

La réalité de l’IA : avantages à développer et détournements à anticiper

L’IA est au cœur de tous les sujets depuis si longtemps que certains pourraient mettre en doute sa validité en tant que tendance. Mais avec le Machine Learning (ML) et le Deep Learning (DL), nous disposons maintenant d’exemples concrets de divers cas d’utilisation de l’IA dans la surveillance.

Mais comme nous l’avons vu dans d’autres secteurs (par exemple, les accidents de véhicules autonomes), l’impact positif de l’IA peut être compensé par l’attention accordée à des défaillances spécifiques. Les récits ont tendance à se concentrer sur les erreurs de l’automatisation, et ce sera sans doute aussi le cas dans le secteur de la surveillance.

Toutefois, cela ne devrait pas avoir un effet dissuasif et nous ne devons pas perdre de vue les cas d’utilisation potentielle positive du Machine Learning et du Deep Learning dans le domaine de la surveillance. Par exemple, l’utilisation de ces capacités dans les dispositifs edge peut aider à identifier des objets et à réduire les faux positifs. Par conséquent, les experts en sécurité peuvent passer à une méthode de travail proactive, basée sur les événements, plutôt qu’à une surveillance manuelle continue.

Priorité aux technologies sans contact ou à faible contact

Les réglementations, règles et habitudes de consommation établies au cours de l’année passée deviennent monnaie courante en 2021. La technologie facilitera le contrôle et l’application de ces règles, en fonction des préoccupations en matière d’hygiène et de la distance sociale. En conséquence, la mise en œuvre de technologies à faible ou sans contact, notamment dans des domaines tels que le contrôle d’accès, augmentera. En outre, les solutions de surveillance permettant de compter les personnes deviendront la norme, afin de garantir le respect des réglementations en matière de distanciation sociale.

Les caméras-piétons ou de surveillance : une dynamique d’intégration horizontale

Ces dernières années, les applications et les services ont été largement conçus pour des environnements spécifiques, qu’ils soient basés sur des serveurs, dans le cloud ou edge. Poussée par le désir d’atteindre des performances, une évolutivité et une flexibilité optimales, d’accéder et d’utiliser des données à tout moment et de n’importe où, une dynamique d’intégration horizontale verra le jour cette année entre les environnements.

Des applications et des services de plus en plus intelligents seront déployés dans les différentes instances (serveur, cloud et edge) en utilisant les meilleures capacités de chacun, ce qui améliorera les performances et l’efficacité des solutions. Par exemple, l’analyse embarquée d’une caméra de surveillance peut envoyer un message d’alerte à un opérateur, qui accède alors au flux vidéo en direct via une application cloud pour vérifier et réagir.

Ce passage à une approche « horizontale » augmentera la vitesse et la précision de la sécurité et de la surveillance - passant d’une approche réactive à une approche proactive, manuelle à automatisée - tout en réduisant la bande passante, l’énergie et les coûts. C’est également le cas pour les caméras-piétons, qui doivent pouvoir s’intégrer aux différents environnements technologiques déjà utilisés sur le territoire. Ces caméras individuelles sont notamment au cœur de l’actualité avec leur généralisation souhaitée pour les policiers et gendarmes d’ici à l’été 2021.