Axis Communications crée ses propres caméras antidéflagrantes certifiées mondialement

février 2023 par Marc Jacob

Axis Communications lance la première caméra avec boîtier antidéflagrant fabriquée en interne. AXIS XPQ1785 est une caméra PTZ antidéflagrante destinée à la surveillance d’espaces étendus. Elle est certifiée compatible avec les zones dangereuses dans le monde entier. Les fonctions préinstallées de détection de fumée et de feu apportent un niveau de sécurité supplémentaire par la détection précoce d’incendie, particulièrement utile dans les applications SSE (santé, sécurité et environnement).

Les clients sont ainsi assurés d’accéder à toutes les fonctionnalités évoluées des caméras Axis en plus des avantages de sa nature antidéflagrante : l’Intelligence Artificielle embarquée, la cybersécurité, la facilité d’installation et la disponibilité.

La caméra en inox 316L est certifiée au niveau international pour un usage dans les zones dangereuses de Classe I/II/III Division 1 et de Zone 1/21 (d’après les normes NEC, CEC, ATEX, IECEx et d’autres). Proposant des fonctions préinstallées d’alerte de fumée, elle détecte les signes de fumée ou de feu dans les environnements potentiellement combustibles pour renforcer la protection du personnel et réduire les risques. Elle contribue également à la sécurité du personnel en détectant le port du casque et en protégeant à distance des procédés de production afin d’éviter de déployer inutilement du personnel dans les environnements à risque.

Par ailleurs, comme elle peut être alimentée sous 110-230V AC, elle n’a pas besoin de bloc d’alimentation externe et ses prises réseau RJ45 et SFP facilitent encore son installation. Son poids, en-dessous de la moyenne du marché, est aussi un atout important pour sa manipulation lors de l’installation.

Principales caractéristiques :

• Certifications internationales pour zones dangereuses

• Fonctions de détection de fumée et de port du casque

• Zipstream et lightfinder

• HDTV 1080p et zoom optique 32x

• -40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)