Axians (VINCI Energies) signe un partenariat avec Kh Corporate pour la mise en place d’un outil de gouvernance de l’information

décembre 2020 par Marc Jacob

Dans un monde en perpétuel mouvement, Axians apporte à ses clients, qu’il s’agisse d’entreprises, d’administrations, de fournisseurs de services ou d’opérateurs télécoms, une gamme de solutions prévues pour concevoir, déployer et gérer leurs infrastructures réseaux. Ces solutions associent logiciels, matériels et services personnalisés aux attentes des différents marchés. Face à l’importance de la conception de solutions spécifiques, Axians a souhaité s’adjoindre l’expertise d’un partenaire qui pourrait lui apporter une solution intégrée, fonctionnant de manière agile.

C’est pour cela que les équipes Axians se sont rapprochées de Kh Corporate, afin de pouvoir bénéficier de la solution Ubstream, plateforme collaborative conçue pour répondre aux nouveaux enjeux de la communication et du travail à distance. Simple et polyvalente, cette solution crée des passerelles entre les mondes physiques et digitaux et offre aux organisations de toutes tailles une solution fiable pour rester proches, même à distance.

Séduit par cette solution, Axians a demandé à Kh Corporate de la déployer chez eux afin de répondre aux problématiques de leurs clients.

Organisé par région, le groupe Axians a tout d’abord démarré par la région Ile-de-France qui déploie, depuis novembre 2020, la solution Ubstream dans son système.