Axians Cybersecurity obtient la qualification PASSI

juin 2020 par Marc Jacob

Axians Cybersecurity Paris vient d’obtenir la qualification PASSI (Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information) remise par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). Cette qualification de référence renforce son positionnement en tant qu’acteur clé du marché de la cybersécurité et lui permet de proposer des prestations d’audit conformément au référentiel RGS (Référentiel Général de Sécurité) dans quatre domaines : audit organisationnel et physique, audit de configuration, audit d’architecture et audit d’intrusion.