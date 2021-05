AxBx lance ranShield

mai 2021 par Marc Jacob

La totalité des entreprises victimes de ransomwares sont équipées d’antivirus et de pare-feu mais ils n’ont pas été en mesure de détecter ou de stopper l’attaque. C’est pour cette raison qu’AxBx, société française d’édition de logiciels experte en cyber sécurité a développé une solution innovante : ranShield. C’est un bouclier multi-niveaux et multi-technologies destiné à lutter efficacement contre les menaces de type ransomware. Lancé par AxBx après deux ans de recherche et de développement, ranShield est déjà utilisé par des entreprises du CAC 40.

Fort d’une expérience unique de l’analyse comportementale des malwares de plus de quinze ans et de retours terrains, AxBx a lancé fin 2018 le projet de développement d’un bouclier de protection anti-ransomware.

Pour ce projet, AxBx s’est associée à de grands groupes du CAC 40 et une vingtaine de RSSI (Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information). L’objectif était d’avoir des retours sur les besoins des entreprises ainsi que sur leurs contraintes techniques et organisationnelles, pour développer une solution adaptée.

Et c’est au terme de plus de deux années de recherche et de développement, de tests en simulation et de tests sur des infrastructures en production que la AxBx lance ranShield, son bouclier anti-ransomware.

Un bouclier multi-niveaux et multi-technologies

ranShield protège en permanence les postes de travail des attaques de ransomware. Il couple l’analyse comportementale et l’intelligence artificielle pour détecter et bloquer les attaques de ransomwares.

ranShield détecte les signaux faibles et les toutes premières étapes des attaques de ransomware. Ce bouclier transmet immédiatement l’alerte à l’administrateur système et aux outils de supervisions.

Quand un poste de travail est infecté, ranShield l’isole automatiquement du réseau pour éviter toute propagation du ransomware. Il protège également les fichiers de données (documents, fichiers utilisateurs) en interdisant toute écriture et toute modification de ces fichiers par le ransomware. Le bouclier ranShield d’AxBx est donc une nouvelle arme très efficace pour protéger les systèmes informatiques des menaces de type ransomware. ranShield est d’ailleurs compatible et complémentaire avec les solutions de cyber sécurité habituelles telles que les antivirus et les pare-feux.