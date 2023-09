AxBx lance ScamShield

septembre 2023 par Marc Jacob

Il suffit parfois d’un petit clic pour que tout bascule... Depuis quelques mois, le nombre d’arnaques sur Internet explose avec des conséquences catastrophiques : les personnes qui se font piéger perdent souvent des sommes d’argent considérables. Il faut d’ailleurs rappeler que tout le monde peut se faire avoir, car les techniques des cybercriminels deviennent de plus en plus sophistiquées et crédibles. Dans ce contexte, AxBx lance ScamShield, le premier bouclier anti-arnaque made in France. Sa force : offrir une protection contre toutes les arnaques, en mode "zéro prise de tête".

L’arnaque la plus inquiétante du moment : les escroqueries "au faux support technique"

Savez-vous que ces arnaques ne sont pas du tout détectées par les outils de cybersécurité habituels (antivirus, pare-feu) ? En effet, elles ne comportent pas de code malveillant et techniquement ce ne sont pas des cyberattaques.

C’est le cas de l’escroquerie "au faux support technique", qui prend désormais une ampleur colossale. À titre d’exemple, la gendarmerie a récemment arrêté un réseau qui avait réussi à détourner 300 000 euros (source).

Le fonctionnement de cette arnaque est d’une efficacité redoutable. En effrayant leurs victimes via un message qui s’affiche sur leur ordinateur ou par tout autre moyen (SMS, téléphone, chat, courriel), les cybercriminels vont la convaincre de contacter un pseudo support technique.

Ils vont alors leur soutirer de l’argent de différentes manières : faux dépannage payant, vente de logiciels parfois malveillants, chantage à la destruction ou à la divulgation d’informations personnelles...

Un filtre anti-arnaque français qui offre une protection à 360°

Pour compléter efficacement tous les antivirus et les pare-feux, ScamShield est doté de fonctionnalités puissantes pour détecter et bloquer les arnaques.

Il va notamment :

• Identifier et bloquer les URL malveillantes grâce à son filtre anti-phishing (anti-hameçonnage) ;

• Repérer et bloquer les sites web dangereux ;

• Protéger contre les arnaques de type "au faux support technique" ;

• Sécuriser la navigation des enfants sur Internet grâce à son filtre anti-pornographie paramétrable.

Un fonctionnement #easy

Parce que nous sommes potentiellement tous concernés par les arnaques (particuliers, collaborateurs, dirigeants, freelances...), ScamShield a été conçu pour être particulièrement simple à utiliser.

Il suffit de l’installer et ça marche ! Le logiciel va ensuite opérer comme un bouclier protecteur qui agit en permanence.

En prime, ScamShield est compatible avec tous les navigateurs web du marché.