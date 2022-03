AxBx lance 2 offres 100% Made in France

Le piratage des données, cela n’arrive pas qu’aux autres ! En un an à peine, le nombre de demandes d’assistance en ligne suite à des cyberattaques a augmenté de 65% en un an (source). Personne n’y échappe : les particuliers, les collectivités (comme récemment la Ville de Sens), les établissements de santé (source), les émissions de télévision (ex. : TPMP - source), les entreprises...

Aujourd’hui, le risque est d’autant plus important avec la guerre en Ukraine. Les sanctions économiques prises contre la Russie se soldent déjà par des répliques qui prennent la forme de cyberattaques très destructrices. Le réseau satellitaire Viasat a notamment été saboté, privant des dizaines de milliers de personnes d’accès Internet (source) en Europe, dont 9 000 en France. Préoccupée par cette situation, l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (Anssi) vient d’ailleurs d’appeler à une vigilance accrue (source). Reste un défi de taille : démocratiser l’accès à une protection fiable qui soit à la fois accessible à tous, fiable, et française. Le "Made in France" offre en effet des avantages de taille par rapport aux géants américains qui dominent le marché : l’innovation, la réactivité et la proximité.

Or, aujourd’hui, il n’existe qu’une seule société française d’édition de logiciel antivirus : AxBx.

Forte de plus de 20 ans d’expérience, elle a développé une expertise unique dans son domaine et ses logiciels sont utilisés par 34 millions de particuliers, d’entreprises et d’institutions dans le monde. Face aux enjeux actuels et aux défis à venir en matière de cybersécurité, AxBx lance deux packs spécialement conçus pour les entreprises (Pack Sécurité PME) et les particuliers (Pack Family).

AxBx, une pépite technologique française

À l’image de David face à Goliath, l’expert français de la cybersécurité AxBx réussit depuis plus de 20 ans à s’imposer face aux mastodontes américains. Sa force ? Avoir réussi à se développer en s’appuyant sur un triptyque gagnant :

Des produits innovants

AxBx édite notamment VirusKeeper, l’unique logiciel antivirus français. Il compte à ce jour plus de 34 millions d’utilisateurs dans le monde. Sa version grand public se positionne à la 1ère place dans le Top 100 des logiciels antivirus les plus téléchargés en France. Les solutions AxBx sont régulièrement primées pour leur caractère innovant.

Grâce à un process de fabrication maîtrisé et une solide maîtrise technique, AxBx gère en interne le processus produit de A à Z (conception, développement, commercialisation).

Ses logiciels de cybersécurité (antivirus/antimalware, pare-feu intelligent, sauvegarde sécurisée, etc.) se démarquent ainsi par une performance élevée. Une totale indépendance

AxBx est une entreprise souveraine, tant techniquement (aucune inclusion de technologie tierce) que financièrement. Grâce à cette démarche 100% Made in France, elle peut ainsi opérer les meilleurs choix technologiques et garantir une technologie fiable à ses clients.

Antivirus/antimalware VirusKeeper

Des packs qui démocratisent l’accès aux solutions anti-cybercriminalité Pack Sécurité PME : la protection complète de l’informatique de l’entreprise Ce Pack inclut la protection antivirus/antimalware, le pare-feu et la protection des postes mobiles.

Il a été spécialement conçu pour les entreprises dotées de 3 à 100 ordinateurs de bureau, serveurs de fichiers, ordinateurs portables et appareils mobiles. Facile à installer et simple à utiliser, le Pack Sécurité PME protège l’entreprise contre les attaques en ligne, la fraude financière, les ransomwares et la perte de données.

Avec, en prime, un plus : l’entreprise peut composer elle-même son offre en fonction de ses besoins.

Parefeu WinCerber Firewall 2022

Pack Family : la solution pour utiliser tout le potentiel du web en toute sérénité Ce pack, proposé à 49,90 € au lieu de 104,70 €, contient : VirusKeeper 2022 Ultimate

L’antivirus/antimalware qui offre une protection de haut niveau contre les virus, vers, chevaux de Troie, spyware, grayware et malware.

Parefeu WinCerber Firewall 2022

Le pare-feu intelligent efficace contre les intrusions, pirates, hackers, vols de données et logiciels espions. VirusKeeper Antivirus Android Ce logiciel est un antivirus/antimalware qui protège les smartphones et tablettes Android.