AxBx annonce la sortie de l’édition 2021 de l’antivirus français VirusKeeper

juillet 2020 par Marc Jacob

VirusKeeper est un antivirus français. Il repose sur un moteur d’analyse comportementale exclusif qui lui permet de détecter les malwares connus ou non. VirusKeeper existe depuis maintenant 14 ans et compte plus de 30 millions d’utilisateurs dans le monde.

VirusKeeper figure dans le « Top 3 » des logiciels antivirus les plus téléchargés en France. Sorti initialement en 2006, VirusKeeper innovait déjà puisqu’il était le premier antivirus reposant sur l’analyse comportementale. Les antivirus fonctionnant à base de scanner de signatures, technologie qui date des années 80, sont aujourd’hui obsolètes et incapables de détecter les menaces actuelles. Le nouveau VirusKeeper 2021 Ultimate apporte une protection multi niveaux et multi technologies.

VirusKeeper 2021 Ultimate est bien plus qu’un antivirus, c’est un véritable arsenal pour protéger le poste de travail. Il regroupe dans un seul et même produit les meilleures technologies de détection actuelles et des outils de haut niveau pour sécuriser l’ordinateur : bouclier temps réel, analyse comportementale, détection temps réel des logiciels espions, détection des backdoors, analyse automatique des fichiers téléchargés et entrant, analyse antivirus classique, scanner anti-spyware, scanner anti-grayware, outil d’analyse mémoire et réseau, outils pour protéger son réseau WiFi.

VirusKeeper est disponible en 2 éditions :

l’édition « Free » version gratuite pour les particuliers qui fournit une protection de base contre les menaces actuelles : virus, vers, chevaux de Troie, spyware et programmes malveillants. La version gratuite est réservée aux particuliers et aux usages privés.

l’édition « Ultimate », qui fournit une protection de très haut niveau contre toutes les formes de menaces actuelles. La version Ultimate inclut également un scanner anti-grayware, l’outil Security Advisor pour détecter les failles de sécurité et l’outil NetGuard pour identifier les équipements connectés au réseau ou WiFi et détecter les intrus. La version Ultimate inclut également une analyse cloud des menaces complexes.

Depuis maintenant 14 ans le succès de VirusKeeper repose sur 3 atouts majeurs :

un très haut niveau de détection des menaces et notamment des malwares non référencés

une faible consommation de ressources (processeur/mémoire) : VirusKeeper ne ralentit pas l’ordinateur

le support technique est assuré en France et directement par l’éditeur du produit ce qui assure un très haut niveau d’expertise et une prise en compte immédiate des retours des utilisateurs.