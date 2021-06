Avtis préconise les solutions de Sophos pour sécuriser le réseau de Polyexpert

juin 2021 par Marc Jacob

Avtis, société IT de conseil, d’ingénierie et d’intégration globale en solutions d’infrastructures spécialisée dans la cybersécurité, préconise les solutions de Sophos pour la sécurisation du réseau de Polyexpert, groupe leader en France de l’expertise IARD (Incendie, Accident, Risques divers), de l’analyse et la gestion des sinistres pour les compagnies d’assurances.

Avtis bénéficie d’une vaste expertise dans le domaine de la cybersécurité et d’une parfaite maîtrise des solutions de Sophos ce qui lui a permis d’acquérir le statut de partenaire Gold. Leur maîtrise technique des produits et des enjeux du marché leur permet de proposer les solutions les mieux adaptées. Arnaud Masurel, Responsable commercial chez Avtis déclare « lorsque nous avons été consultés par Polyexpert dans le cadre d’une optimisation de la sécurisation de leur réseau et après identification de leurs besoins ; les solutions Sophos se sont imposées comme une évidence. »

Polyexpert a souhaité faire évoluer sa sécurité informatique en uniformisant les solutions techniques présentes sur l’ensemble de ses sites ce qui représente un parc informatique de 60 serveurs et 2000 postes de travail répartis sur plus de 80 Sites. Sa recherche était orientée sur une solution disposant d’une d’une console de gestion unique et hébergée sur le cloud pouvant gérer toutes les solutions Sophos. À cela s’ajoute un niveau de protection Next Gen pour se protéger des ransomwares et autres nouvelles menaces. Les technologies Sophos XG et Central Intercept X ont permis à Polyexpert de bénéficier d’une sécurité synchronisée, une technologie unique proposée par Sophos.

La relation de confiance qui s’est établie depuis maintenant plus de trois ans entre les parties en présence est montée en puissance pour aboutir à une situation optimale où Polyexpert se sent en totale confiance sur ses domaines critiques. Après l’installation d’une première génération de technologie UTM Sophos, l’uniformisation des outils de sécurité se poursuit avec notamment la migration vers la dernière génération d’UTM qui permet à Polyexpert de bénéficier d’une réelle cohérence en termes de sécurité entre les postes de travail et le réseau. Arnaud Masurel précise « Polyexpert gère la gestion des solutions en s’appuyant sur notre expertise, pour s’assurer du bon fonctionnement et de l’évolution en continu de la solution. »

Cette collaboration est en évolution constante. Ainsi, depuis la migration de la messagerie de Polyexpert, un nouveau test de la solution Sophos est actuellement en cours de réalisation pour protéger cette nouvelle messagerie. À cela s’ajoute également la proposition d’une offre de services complémentaires proposés par Sophos. Gilles Sarquiz, ingénieur avant-vente chez Sophos France, déclare « Le SOC ( Security Operations Center) que nous sommes actuellement en train de mettre en place propose désormais une réactivité 24/7 de la correction en cas d’intrusion ou d’infection. »