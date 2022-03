Avtis préconise la solution XDR de Sophos pour sécuriser le réseau de ses clients

mars 2022 par Patrick LEBRETON

AVTIS, entreprise de services du numérique spécialisée dans la cybersécurité, le Cloud et les infrastructures préconise la solution XDR de Sophos, un leader mondial en solutions de cybersécurité de nouvelle génération, pour la sécurisation du réseau de ses clients. Cette solution est la seule solution XDR (Extended Detection & Response) du marché qui synchronise la sécurité native des postes de travail, des serveurs, pare-feu, et des systèmes de messagerie.

Dans un contexte cybersécuritaire plus que tendu et où les ransomwares mènent le jeu en étant de plus en plus complexes, Arnaud Masurel, responsable commercial chez AVTIS précise : « La nécessité d’une cybersécurité efficace et complète n’a jamais été aussi critique et urgente notamment face au nombre croissant d’appareils connectés au réseau de l’entreprise. Il est désormais impératif de surveiller et d’analyser les données de ces appareils. La solution SOPHOS Central intercept X de SOPHOS XDR est parfaitement adaptée à la prévention des cyberattaques, car elle surveille en permanence les menaces et offrent des outils médico-légaux pour la recherche de menaces et de modèles. »

Fort de son expertise dans le domaine de la cybersécurité et d’une parfaite maîtrise des solutions de SOPHOS, AVTIS propose les solutions les mieux adaptées pour répondre aux enjeux de ses clients et les accompagner dans l’évolution de leur infrastructure pour la rendre plus moderne, performante et sécurisée.

La solution XDR de SOPHOS permet à AVTIS de prendre les mesures adéquates pour sécuriser les clients, notamment en fournissant des rapports et des alertes de sécurité qui les guident vers les actions requises qu’ils doivent entreprendre.

Si la solution XDR de Sophos permet de prendre les mesures appropriées pour sécuriser les clients, elle nécessite également l’intervention des collaborateurs d’AVTIS et leurs compétences du fait de son niveau de technicité notamment pour traiter les rapports et les alertes de sécurité afin de prendre des actions de remédiation requises. La parfaite synergie entre les équipes de SOPHOS et celles d’AVTIS rend l’usage de la solution XDR très fluide et les clients sont rassurés grâce au maintien opérationnel proposé par AVTIS.

Arnaud Masurel complète : « SOPHOS est toujours l’un de nos partenaires privilégiés depuis plus de 10 ans. C’est la qualité et la longévité de ce partenariat couplé à notre savoir-faire en termes de maintenance et d’accompagnement de nos clients qui nous ont permis de tirer le meilleur parti de la solution Sophos XDR, l’un des produits l’un des plus efficaces du marché sur notre cœur de cible client, à savoir les PME et les ETI ».