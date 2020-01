Avisa Partners et CEIS fusionnent

janvier 2020 par Marc Jacob

A la veille du FIC, CEIS organisateur de cet événement et Avisa Partners, tous deux acteurs majeurs de l’intelligence économique et de la cybersécurité en France, annoncent leur union.

Ce nouvel ensemble, dirigé par 19 associés et présent à Paris, Bruxelles, Londres, Berlin et Washington, regroupera désormais près de 200 collaborateurs d’une quinzaine de nationalités, dont une soixantaine d’ingénieurs en cybersécurité.

Ce rapprochement va permettre de créer une offre de services pour accompagner des États ou des institutions, mais aussi et surtout de grandes entreprises internationales dans leurs opérations de développement (fusion-acquisition, appels d’offres, pénétration de nouveaux marchés…) comme dans les moments de tension (crise, négociation, contentieux, attaques cyber…).

Les équipes d’Avisa Partners et de CEIS proposeront une offre de services en matière de gestion des risques et des affaires sensibles, non seulement au niveau hexagonal, mais aussi au niveau international. Le groupe accompagnera désormais ses clients dans les secteurs suivants :

Cybersécurité : audit de sécurité, réponse à incidents, cyber threat intelligence, entraînement…

Investigations économiques et financières : conformité éthique et financière, précontentieux, lutte anti-fraude et contrefaçon…

Affaires internationales : diplomatie d’affaires, affaires européennes…

Communication stratégique : affaires publiques, presse internationale, digital…

Etudes et conseil en stratégie : études prospectives, analyse concurrentielle, études de marché, M&A…

Organisation d’événements de haut niveau, notamment les Universités d’été de la Défense, le Forum international de la Cybersécurité ou le Forum pour la Paix et la Sécurité de Dakar…