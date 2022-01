Avis du CERT-FR : CERTFR-2021-AVI-986 : Multiples vulnérabilités dans Trend Micro Apex One et Worry-Free Business Security

décembre 2021 par CERT-FR

Avis du CERT-FR :

De multiples vulnérabilités ont été découvertes dans Trend Micro Apex One et Worry-Free Business Security. Elles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service et une élévation de privilèges.