Avis de la CSNP : Hexatrust salue une prise de position forte pour la construction de la souveraineté numérique de la France

septembre 2023 par HEXATRUST

Hexatrust et ses membres expriment leur grande satisfaction, à la suite de la publication de l’avis N°2023-06 de la Commission Supérieure du Numérique et des Postes, le 12 septembre dernier, sur la souveraineté numérique de la France.

Les recommandations formulées par le groupe de travail et sa présidente, Mme la Députée Anne Le Hénanff, nous apparaissent comme cruciales pour le développement d’une approche stratégique du numérique, à même de garantir l’indépendance et la souveraineté de la France et de l’Europe dans ce domaine.

Hexatrust tient à mettre en valeur deux thématiques essentielles de cet avis :

• La première est l’appel à identifier les données sensibles détenues et gérées par l’ensemble des acteurs publics (administrations et établissements des collectivités territoriales, les établissements de santé et les universités), et plus seulement à celles de l’Etat, pour pouvoir étendre à celle-ci la doctrine “Cloud au centre”.

• La seconde est l’appel à la mobilisation de tous les acteurs pour faire de la commande publique un levier essentiel pour renforcer l’écosystème français et européen du numérique. Sur ce sujet, et comme évoqué par l’avis, Hexatrust, de part son rôle au sein du CSF Numérique de confiance, saura se montrer source de proposition concrètes

Pour Hexatrust, cet avis constitue une prise de position forte et significative vers la préservation de notre souveraineté numérique, tout en garantissant la sécurité des données sensibles de nos concitoyens. Le groupement se tient prêt à participer et à soutenir toutes initiatives allant dans le sens de ses recommandations.