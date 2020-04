Avira signe un accord en vue de son rachat par Investcorp Technology Partners

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

Basée en Allemagne avec des bureaux dans l’UE, aux Etats-Unis et en Asie, Avira est une société multinationale spécialisée dans les solutions logicielles de cybersécurité pour les équipementiers OEM (Original Equipment Manufacturer) et le grand public, avec à son actif plus de 500 millions de terminaux protégés dans le monde. Forte de plus de 30 ans d’expérience du développement de produits, Avira est spécialisée dans les solutions de lutte contre les malwares et d’intelligence sur les menaces et les solutions IoT.

Investcorp a d’ores et déjà investi dans des entreprises technologiques du mid-market, plus particulièrement dans les secteurs de la sécurité IT, de la data/l’analytique et de la Fintech et des paiements. Précédemment, Investcorp a investi dans Utimaco, Sophos, Optiv, SecureLink, CoreSec, Nebulas, iT-CUBE, CSID, OpSec et Impero.

L’acquisition sera finalisée après l’approbation des autorités de la concurrence.