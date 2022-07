Avi Bartov, Menaya : Les entreprises doivent devenir des cibles plus difficiles à pirater

juillet 2022 par Marc Jacob

Menaya, créée en juin 2022, propose une solution clé en main de cyberdéfense pour les entreprises. Elle repose sur une combinaison automatisée de technologies, fondées sur le concept de Hacker Éthique Virtuel, pour identifier les possibilités de cyberincidents avant qu’ils ne surviennent. Avi Bartov, Fondateur de Menaya pose la question de la manière anticiper et décrypter les attaques, pour lui il est nécessaire que les entreprises deviennent une cible plus difficile à pirater.

GS Mag : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Avi Bartov : Menaya a été créée en juin 2022 et propose une solution clé en main de cyberdéfense pour les entreprises : une combinaison automatisée de technologies, fondées sur le concept de Hacker Éthique Virtuel, pour identifier les possibilités de cyberincidents avant qu’ils ne surviennent. L’entreprise se positionne en pionnier, et fournit une solution SaaS très simple d’utilisation, qui détecte et hiérarchise de manière autonome les risques cyber grâce à une analyse complète de l’ensemble des surfaces d’attaque externes. Issue du savoir-faire israélien, elle bénéficie de plus de 20 ans d’expertise ayant permis d’élaborer, à destination des entreprises, des solutions de protection pour la défense de leurs infrastructures majeures.

GSM Mag : Quelles sont vos gammes de services ?

Avi Bartov : Menaya, se positionne en pionnier et fournit une solution SaaS, hébergée dans le Cloud, qui détecte et hiérarchise de manière autonome, les cybermenaces d’intrusions auxquelles vos données sont exposées grâce à une analyse complète de l’ensemble des surfaces d’attaques externes de vos systèmes

Nous apportons une combinaison de services d’audit cybersécurité SaaS et clé en main permettant aux chefs d’entreprises de détecter, prévenir et surveiller simplement les risques Cyber avant qu’ils ne surviennent.

Nous réalisons une cartographie (cyber Rating) des risques et nous détectons, classons et évaluons rapidement les zones de risque les plus sensibles pour la sécurité informatique de votre société et vous permettons de vous concentrer sur votre activité.

Grâce à une combinaison et tests de diverses technologies de hackers virtuels, automatisées, nous imitons les méthodes de hacking réelles. Nous identifions les vulnérabilités Web ainsi que les logiciels malveillants dangereux. Une fois vos faiblesses identifiées, vous n’avez qu’à y remédier en appliquant les mesures que nous vous recommandons avant que les hackers n’en profitent !

GS Mag : Quels sont vos préconisations en matière de cybersécurité afin de renforcer les protections contre les cyberattaques ?

Avi Bartov : Premièrement de comprendre la motivation derrière les attaques peut aider les organisations à mieux appréhender les risques auxquels elles sont confrontées afin de pouvoir y faire face.

On estime qu’environ 80% des cyberattaques peuvent être évitées ou atténuées par une gestion des cyber risques,

Deuxièmement connaitre et hiérarchiser les cyber risques, et leurs conséquences, permettent au responsable informatique de découvrir et agir avant qu’un hacker prenne avantage de ses risques. GS Mag : Pensez-vous que les entreprises soient suffisamment informées sur les problème de cybersécurité ?

Avi Bartov : Si vous pensez que votre entreprise est trop petite pour être exposée à un risque de cyber-violation, détrompez-vous. Les cibles préférentielles des hackers sont les TPE et PME qui par défaut sont moins protégées que les grandes entreprises n’ayant pas les budget, le personnel et compétence technique qu’on les grands groupes. Les violations de données peuvent avoir des conséquences importantes dont les petites et moyennes entreprises auront du mal à se remettre.

GS Mag : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Avi Bartov : Les cybercriminels gagnent des « tonnes d’argent » en compromettant les données et les propriétés intellectuelles des entreprises. Ils n’ont rien à perdre et n’excluent aucune cible.

Étant donné que les cybercrimes sont une menace en constante évolution, faites de vous une cible plus difficile, détectez et prévenez les cyber-risques avant qu’un pirate n’en profite, en opérant dans un système plus sûr.