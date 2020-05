Avez-vous déjà rêvé d’enseigner depuis le confort de votre canapé ?

mai 2020 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

Qui n’a jamais dit, pour plaisanter, vouloir suivre les cours depuis chez soi et en profiter pour faire la grasse matinée, jouer aux jeux vidéo à l’heure du déjeuner et se prélasser dans le jardin entre deux cours ? Vu sous cet angle, cela donne envie, n’est-ce pas ? Est-ce la même chose pour les enseignants ?

Nous avons posé la question à Peter Kučera, professeur d’informatique et auteur de manuels scolaires, qui a bien voulu partager son expérience et quelques recommandations à l’intention des professeurs. « Il y a 20 ans, une de mes collègues rêvait de donner ses cours depuis son canapé à la maison, raconte Peter. À l’époque, cela relevait de la science-fiction, mais, avec l’entrée des technologies numériques dans les établissements scolaires, il semble que son rêve soit devenu réalité. »

Sans la crise actuelle, les écoles n’auraient sans doute pas réalisé les avantages de l’enseignement en ligne. Alors, à toute chose malheur est bon ! « Nous avons mis des cours en ligne au bout d’une semaine à peu près. Mais, rapidement, nous avons constaté que les étudiants avaient besoin de contacts : ils voulaient se parler et parler avec l’enseignant. Croyez-le ou non, mais l’école leur manque et ils ont hâte d’y retourner », affirme Peter.

Nous avons recensé quelques conseils pour aider les professeurs pendant cette période inhabituelle et leur éviter de craquer. Voyons le bon côté des choses : pour un temps, adieu les heures de colle !

Quels sont nos objectifs ?

Avant tout, il ne faut pas réserver la technologie aux examens et aux devoirs. L’important est de trouver le contenu et les méthodes adaptés à nos objectifs pédagogiques. Il est primordial de communiquer avec les élèves et d’instaurer une ambiance motivante. Revenons aux fondamentaux de l’enseignement !

Ajustez votre enseignement à l’actualité : enseignez l’analyse critique, la communication et la collaboration à distance. Laissez du temps aux élèves pour des activités qui n’entrent pas habituellement dans le cadre scolaire. Ils ont du temps pour lire, dessiner, peindre ou coder. Encourager la créativité est un bon moyen de stimuler les jeunes esprits.

La technologie ne doit pas vous faire oublier l’humain. Dans votre classe, y a-t-il un élève trop timide pour lever la main ? Assurez-vous de n’en perdre aucun et, pour être sûr que tout va bien, envoyez-leur un petit « encouragement » numérique de temps en temps.

https://imgflip.com/memegenerator/X... Utiliser les ressources à votre disposition

Internet regorge de ressources pour les étudiants de tout âge ; encore faut-il savoir lesquelles choisir. Pour plus d’efficacité, utilisez de préférence les ressources à votre disposition, comme le site web de l’école, qui sont des sources d’informations en ligne fiables.

En conseillant des sites à vos élèves, vous leur évitez de tomber dans le piège de l’hameçonnage ou de cliquer malencontreusement sur un logiciel malveillant dissimulé dans un téléchargement. Mieux vaut ne pas risquer une cyberattaque… même si c’était une excuse rêvée pour ne pas faire ses devoirs !

https://imgflip.com/memegenerator/I...

Vous pouvez également suggérer à vos étudiants de regarder notre vidéo sur la protection contre le Covid-19 et les virus en ligne.

Débuter l’enseignement à distance

Avant tout, choisissez un outil adapté. L’idéal est d’utiliser la même solution pour tout l’établissement ou, au moins, pour chaque niveau. L’outil devrait être choisi collectivement par la direction et les professeurs. Vous pouvez utiliser les réseaux sociaux, la diffusion continue en direct, les appels téléphoniques de groupe, etc. Actuellement, certains fournisseurs proposent leurs services gratuitement aux établissements scolaires, voire une aide pour configurer leurs outils. Les outils numériques les plus utilisés pour la continuité pédagogique sont Zoom, Microsoft Teams, Google Classrooms, Hangouts Meet, Cisco Webex Meetings et Moodle.

Zoom a fait l’objet de quelques articles dernièrement. Si vous l’utilisez, veillez à installer la dernière version, à bien appliquer les mises à jour et à mettre en œuvre toute mesure de protection visant à assurer la sécurité et la confidentialité des données. Ne partagez jamais de données confidentielles ! Les enseignants doivent protéger chaque session en appliquant les mesures de sécurité détaillées sur la page d’aide de Zoom. Des vulnérabilités ont également été découvertes dans Moodle ; veillez à bien vérifier vos paramètres de sécurité.

Quelques recherches sur les services d’enseignement en ligne les plus utilisés vous rendront service. Tony Anscombe, évangéliste mondial de la sécurité chez ESET, partage quelques conseils pour vous permettre de sécuriser vos sessions virtuelles privées pendant la période de confinement dû à la pandémie. https://imgflip.com/memegenerator/B... Organiser l’enseignement en ligne

L’enseignement en ligne peut compliquer la planification des cours. Les parents, souvent en télétravail, ont leurs propres horaires et appels à gérer, et vous admettrez que la visioconférence budgétaire de tel ou tel parent n’était pas vraiment au programme du cours d’économie !

Créez un emploi du temps en ligne pour la classe. Allez au plus simple : conservez l’emploi du temps existant. N’oubliez pas qu’un enfant ne peut pas consacrer le même temps aux cours assis devant un écran. Vous n’êtes pas obligé de conserver tous les cours.

https://imgflip.com/memegenerator/9...

Le mieux est l’ennemi du bien

Les chaînes du service public diffusent des programmes dédiés à l’éducation à la maison. Indiquez à vos élèves ceux qui peuvent les concerner et évitez de prévoir des cours en ligne sur ces horaires.

Planifiez vos séances au moins deux jours à l’avance pour qu’enfants et parents puissent s’organiser pour ces cours en ligne.

Ding ! Ding ! Ding ! Vous risquez de vous sentir rapidement submergé par un trop grand flux d’informations et les notifications de toutes parts. Nous devrions tous utiliser un seul canal de communication. Montrez-vous souple sur les délais : des dates de remise des devoirs adaptées vous éviteront une fin de non-recevoir !

https://imgflip.com/memegenerator/R...

Problèmes techniques

Veillez à disposer d’alternatives techniques. Tous les enfants n’ont pas une connexion internet de qualité, et certains doivent partager l’ordinateur familial avec leurs frères et sœurs. Si vous le pouvez, enregistrez des mini-leçons : cela permettra à vos élèves d’organiser leur journée en plusieurs fractions plus faciles à gérer. Définissez quelques règles. Demandez aux élèves d’éteindre leur micro lorsqu’ils ne parlent pas et suggérez-leur de poser leurs questions par chat pendant le cours. N’ayez pas peur d’innover. Faites appel aux experts ! Vos élèves sont des enfants du numérique : ils ont certainement la réponse. « Un professeur qui préparait un cours a demandé de l’aide à ses propres enfants : ensemble, ils ont testé la leçon et l’environnement (répartition des tâches, évaluation, etc.) », se souvient Peter. https://imgflip.com/memegenerator/1...

Cybersécurité

La formidable panoplie d’outils dont nous disposons actuellement ne doit pas nous aveugler sur les risques inhérents à la technologie en général. Malheureusement, de nombreux cybercriminels tentent de profiter de la multiplication des cours numériques à distance ; il est donc primordial de rester vigilant, en particulier pour les enfants. Veillez à mettre à jour votre système d’exploitation et vos logiciels (navigateur, etc.) et utilisez une connexion sécurisée. Pensez également à investir dans un logiciel de cybersécurité pour vos appareils domestiques et utilisez l’authentification à deux facteurs à chaque connexion à un outil distant. La bonne nouvelle est qu’ESET propose dès à présent et gratuitement une solution de sécurité internet valable 3 mois. De quoi vous mettre à l’abri, vous et vos étudiants, des pirates qui chercheraient à tout prix à mettre la main sur vos cours de science !

L’explosion inévitable de l’utilisation des appareils numériques crée une occasion unique de parler cybersécurité avec vos élèves et de leur expliquer comment ils peuvent, en famille, appliquer les bonnes pratiques. Après tout, leurs parents n’ont peut-être pas réfléchi eux-mêmes à la question de la cybersécurité. Les cours d’informatique n’ont jamais été aussi pertinents !

https://imgflip.com/memegenerator/1...

Ne surchargez pas vos élèves

La même somme de travail peut demander plus de temps en dehors de l’école. Accordez-leur du temps pour d’autres activités.

Choisissez avec soin les outils nécessaires aux devoirs. Tous les parents n’auront pas le matériel demandé sous la main et ne pourront pas forcément se le procurer. Proposez des alternatives ou réfléchissez à ce qui pourrait poser problème. Enfin, n’oubliez pas que les autres enseignants des enfants leur fixeront également des dates butoirs.

https://imgflip.com/memegenerator/F...

Accueillez les commentaires

Aidez-vous les uns les autres, coordonnez vos efforts, partagez vos expériences et apprenez. Les commentaires des élèves peuvent être très utiles. Combien de temps a pris telle ou telle tâche ? Combien de temps ont-ils dû passer devant l’écran ? Et, surtout, sont-ils heureux ?

https://imgflip.com/memegenerator/O...