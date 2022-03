Avec une croissance de 40% de ses revenus récurrents en 2021, la licorne portugaise Feedzai poursuit son développement et s’installe sur le marché français

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Feedzai, la plateforme spécialisée dans la prévention et la surveillance contre la fraude et le blanchiment d’argent, annonce une croissance de 40% de son revenu récurrent annuel sur l’année 2021. La licorne portugaise entend également renforcer sa position de leader mondial grâce à sa croissance internationale et ainsi s’implanter de façon durable sur le marché français.

Une solution basée sur l’IA qui lutte activement contre la fraude financière

Feedzai, quatrième licorne Portugaise, agit à travers le monde dans le domaine de la protection financière grâce à sa plateforme de gestion des risques basée sur le cloud et alimentée par l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle.

L’IA qu’utilise Feedzai répond aux principaux défis du secteur de la fintech. En effet, elle résout de manière transparente les problèmes d’identité, de gestion des données en temps réel, de confidentialité des clients et de sécurité pour chaque type de transaction et de paiement.

L’objectif premier de Feedzai est donc d’offrir une sécurité numérique et d’instaurer une relation de confiance entre les sociétés de services financiers et leurs clients tel que des entreprises financières, des banques ou encore des sites de e-commerce ; en luttant contre la criminalité financière et en leur apportant des solutions innovantes de cyber sécurité.

2021, une année record qui confirme la bonne santé de l’entreprise

Avec une croissance de 40% par rapport à l’année précédente, et une valorisation de plus de 1,5 milliard de dollars, la technologie de Feedzai touche à ce jour plus de 900 millions de consommateurs à travers le monde, contre 800 millions en 2020.

En 2021, plus de 33 milliards d’événements sont passés par la technologie RiskOps de Feedzai. Cela équivaut à environ 19 milliards de volume de transactions analysées au cours de l’année, dont 7 millions, en provenance de l’Europe. C’est la région cumulant le volume de transactions le plus élevé.

Feedzai a protégé plus de 1,7 trillion de dollars pour les plus grandes entreprises bancaires et fintechs à travers le monde telles que CITI, Lloyds Banking ou Solarisbank,

Avec cette nouvelle année record, Feedzai continue d’innover et de développer sa technologie en faveur de la lutte contre la criminalité financière dans le but de mettre fin à la fraude et au blanchiment d’argent.

Anciennement responsable des ventes de la Région EMEA de Revelock, société de gestion des fraudes en ligne basée sur l’analyse biométrique comportementale et acquise par Feedzai en 2021, Richard da Silva est doté d’une expertise à la fois technologique et commerciale. Il sera pleinement en mesure de mettre ses compétences au service des objectifs stratégiques des entreprises clientes de l’Europe du Sud.