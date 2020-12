Avec son nouveau service DNS, Scaleway renforce son écosystème cloud public

décembre 2020 par Marc Jacob

Scaleway annonce la sortie du service DNS afin de simplifier la gestion de l’adressage IP et des noms de domaines associés. Avec le lancement de ce service, l’écosystème cloud public de Scaleway est désormais un des plus complets du monde.

Depuis 20 ans, Scaleway développe un catalogue de produits afin de proposer un guichet unique à ses clients. Le DNS (Domain Name Service) permet de traduire un nom de domaine en adresse IP afin d’acheminer les requêtes vers le service ou le serveur associé. Scaleway offre les meilleurs pratiques du marché avec un service DNS qui permet de contrôler et d’optimiser le routage des connexions vers tous les produits Scaleway de serveurs dédiés, de Cloud public ou de solutions datacenter, mais également vers tout autre service externe à Scaleway pour faciliter le design multi-cloud des clients.

L’écosystème Cloud Scaleway

Avec DNS, Scaleway enrichit son écosystème de Cloud public qui compte plus de 40 références, disponibles en quelques secondes depuis l’espace client. Ce catalogue propose des services de Compute (Instances et Bare Metal), de stockage, de réseau, ainsi que des offres à la pointe, comme de l’IoT et des services d’automatisation tel que Terraform.

Scaleway se distingue sur le marché en proposant des offres de Cloud public construites sur des technologies standards comme l’Object Storage compatible S3, C14 Cold Storage en alternative à Glacier, Kubernetes Kapsule, ou encore le protocole MQTT pour les objets connectés. Le service DNS peut également être associé à toutes les références Bare Metal, dont Scaleway fut le pionnier, y compris au modèle Bare Metal le plus puissant du marché lancé il y a quelques jours (UP-BM2-XL : 224 cœurs / 448 threads).

Intégré à la vision multi-cloud

Scaleway développe son écosystème dans une démarche multi-cloud afin de créer des environnements propices à la mixité des infrastructures. L’intégration sur la base de technologies standards devient incontournable afin de permettre aux développeurs et aux DevOps de travailler avec les solutions et les fournisseurs les plus adaptées à leurs projets.

Le service DNS, couplé au répartiteur de charge de Scaleway (Load Balancer) permet également de distribuer le trafic et les workloads dans un design multi-cloud. En effet, Scaleway propose un répartiteur de charge unique sur le marché qui autorise toutes les IP, sans exception, pour définir les services backends de destination.

Scaleway continue ainsi sa progression dans le paysage des acteurs Cloud d’envergure en Europe et dans le monde avec des offres pensées en écosystème et ouvertes au multi-cloud.