Avec le Virtual FIC, le Forum International de la Cybersécurité (FIC) 2021 devient le premier événement en Europe 100% hybride

mars 2021 par Marc Jacob

Compte tenu du contexte sanitaire, le Forum International de la Cybersécurité (FIC) 2021 devient 100% hybride : virtuel, les 1er, 2, 3 et 4 juin , physique et digital, les 8, 9 et 10 juin 2021.

Le Virtual FIC, développé spécialement en partenariat avec Teemew, Manzalab group, permet aux partenaires ne pouvant s’engager à participer physiquement à l’événement, d’être partenaire à part entière, en bénéficiant d’un espace d’exposition (stand virtuel), de la visibilité associée, de mises en relation B2B et de possibilités d’intervention (captation vidéo, live streaming, intervention à distance en visio). Pour les sociétés partenaires du FIC et présentes à Lille lors de l’événement physique, le Virtual FIC permet de multiplier leurs contacts et de renforcer leur visibilité.

Véritable prouesse technologique, Teemew de Manzalab permet aux visiteurs représentés par leur avatar (et préalablement inscrits au FIC) d’être présents virtuellement sur le salon, de se déplacer dans les allées et de venir à la rencontre des exposants, comme s’ils étaient physiquement présents à Lille. Un programme thématique, exclusivement conçu pour le Virtual FIC, se tiendra chaque jour dans l’auditorium virtuel faisant alterner keynotes et tables rondes.

Programme :

• Journée (de présentation) “pré-FIC” le 7 avril, de 9h30 à 12h30

• Jour 1 : 1er juin (de 16h30 à 19h) : Innovation en cybersécurité - Quels seront les prochains "game changer" ? Organisé en partenariat avec le CESIN

• Jour 2 : 2 juin (de 9h00 à 11h30) : Régulation de l’espace numérique : la défiance va-t-elle l’emporter ? Organisé en partenariat avec le CIGREF

• Jour 3 : 3 juin (de 16h30 à 19h) : Le RSSI, chef d’orchestre de la cybersécurité. Organisé en partenariat avec le CLUSIF

• Jour 4 : 4 juin (de 9h00 à 11h30) : Cybersécurité : la gestion de crise "systémique" ? Organisé en partenariat avec le CDSE

Le Virtual FIC sera également accessible pendant le FIC physique pour interconnecter les 2 événements aux créneaux suivants :

le 8 juin de 12h à 14h30

le 9 juin de 12h à 14h30

le 10 juin de 12h à14h30

Le Forum International de la Cybersécurité (FIC) 2021 se tiendra à Lille du 8 au 10 juin 2021 pour sa 13ème édition. Organisé conjointement par la Gendarmerie nationale et CEIS, avec le soutien de la Région Hauts-de-France, le FIC aura cette année pour thème : « Pour une cybersécurité collective et collaborative ».

Le Virtual FIC permettra aux visiteurs d’échanger avec des exposants qui ne seront pas présents physiquement mais uniquement sur la plateforme. L’application FIC permettra cette année la prise de rendez-vous en visio avec tous les visiteurs inscrits au FIC via le module de networking.