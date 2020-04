Avec SafeBIOS, Dell Technologies renforce la sécurité des PC des employés en télétravail

avril 2020 par Emmanuelle Lamandé

SafeBIOS intègre désormais une fonctionnalité permettant de générer des indicateurs d’attaques sur les configurations de BIOS, y compris les changements et les événements qui peuvent signaler un coup d’éclat. Lorsque des modifications de configuration du BIOS indiquant une attaque potentielle sont repérées, les équipes en charge de la sécurité et de l’informatique sont rapidement alertées via leurs consoles de gestion et peuvent isoler et neutraliser les menaces au plus vite. SafeBIOS Events & IOA offre ainsi aux équipes informatiques une visibilité sur les changements de configuration du BIOS et analyse ces événements pour mettre au jour les menaces potentielles, y compris lors d’une attaque en cours.

L’utilitaire SafeBIOS Events & IOA est disponible en téléchargement dès aujourd’hui et dans le monde entier pour les ordinateurs professionnels Dell.