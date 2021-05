Avec LUCY L’AMRAE fait la lumière sur la cyber assurance

A partir des données anonymisées transmises par huit grands courtiers, (avec le regard de la FFA et de l’ANSSI), l’AMRAE publie LUmière sur la CYber assurance, (LUCY), la première étude quantitative vue des entreprises françaises sur la souscription de l’assurance cyber, les garanties associées et les indemnisations versées.

Cinq enseignements

1. Quand les grandes entreprises sont couvertes à 87%, les ETI ne le sont qu’à 8%.

2. Les garanties souscrites sont respectivement de 40 M€ et 8M€.

3. Les collectivités publiques ne s’assurent que très peu ou prou.

4. La sinistralité s’est accrue, plus vite que les primes.

o X2 : le ratio sinistre sur prime est passé de 84% à 167%.

o X 3 : la sinistralité a augmenté surtout en intensité : le montant global des indemnisations a été multiplié par 3 : 73 € en 2019, 217 M€ en 2020 (mais 4 sinistres globalisant 130 M€).

5. Le volume des primes a augmenté de 50%.

Méthodologie

Collecte de données anonymisées auprès de 8 grands courtiers français. Période d’observation : 2019 et 2020.

Champ de l’étude : 1 879 entreprises ou organisations souscrivant un contrat s’assurance cyber ; 328 sinistres indemnisés.

Résultats ventilés par typologie d’assurés, selon la nomenclature Insee pour les entreprises : grandes entreprises, ETI, PME et pour les collectivités publiques : régions-départements-métropoles, communes de plus de 5 000 habitants-intercommunalités, communes de moins de 5 000 habitants.

Une étude pilotée par Philippe Cotelle, administrateur de l’AMRAE, président de la commission Systèmes d’Information, Vice-président de Ferma et Risk Manager d’Airbus Defence & Space.