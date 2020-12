Avec Atos, Météo-France disposera de plus d’un exaoctet de stockage en 2025

décembre 2020 par Emmanuelle Lamandé

Météo-France renouvelle son contrat avec Atos pour une durée de 7 ans. Atos fournira au service météorologique national français un nouveau système de stockage de masse permettant de stocker et de gérer de vastes volumes de données. Ces données sont principalement produites par les modèles de prévisions météorologiques et les travaux de recherche sur le changement climatique de l’établissement.

Des extensions annuelles, sur une période de cinq ans, vont porter la capacité de stockage de ce système à 1,3 exaoctets (1 300 pétaoctets) en 2025, en lui permettant d’ingérer et de restituer respectivement jusqu’à 2 et 1,3 pétaoctets de données par jour. Météo France deviendra ainsi l’une des premières organisations au monde à disposer d’une telle quantité de données météorologiques et climatiques stockées sur un même système.

Le nouveau système de stockage est basé sur la solution HPSS (High Performance Storage System) pour laquelle Atos a développé un environnement complet de contrôle et d’administration des performances de stockage, et assure le support et la maintenance tout au long du cycle de vie. Cette architecture combine des technologies de stockage disque et bande, en garantissant des temps d’accès performants pour les données les plus utilisées, tout en gardant accessibles (nearline) dans des robotiques de bandes, les données moins souvent accédées.