Avec ‘AWS Security Competency Status’ Trend Micro obtient une nouvelle accréditation

juillet 2022 par Marc Jacob

Trend Micro Cloud One™ est conçue pour protéger les principaux environnements basés dans le Cloud avec des services pensés pour les applications, le réseau, les workloads, le stockage de fichiers, les conteneurs et la posture de sécurité dans le Cloud. La plate-forme est accessible facilement et rapidement depuis le catalogue numérique d’AWS, qui contient des milliers de solutions logicielles de émanant de fournisseurs indépendants. Ce support qui facilite pour toutes entreprises la recherche, le test, l’achat et le déploiement de logiciels sur AWS.

AWS facilite la mise en place de solutions évolutives, flexibles et rentables pour tous types d’entreprise, des startup aux entreprises multinationales. Pour favoriser l’intégration et le déploiement de ces solutions, AWS a créé un programme de compétences dédié : AWS Competency Program, qui répertorie ses partenaires technologiques et conseil en matière de Cloud. Cet outil aide ses clients à identifier les experts plus expérimentés dans ce domaine.

Trend Micro est un partenaire historique particulièrement engagé aux côtés d’AWS dans le domaine de la cybersécurité (AWS Security Competency Partner). Son intégration en toute transparence pour ses utilisateurs fournit une sécurité automatisée, flexible et tout-en-un aux clients d’AWS, les aidant à optimiser leurs migrations vers le Cloud, leurs applications natives Cloud et à atteindre l’excellence opérationnelle en la matière.