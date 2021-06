Avaya lance Avaya OneCloud™ pour Service Cloud sur Salesforce AppExchange

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Les clients peuvent désormais connecter leurs appareils Avaya à Service Cloud, ceci permettant la création d’une expérience agent et de canal numérique unifiée. Avaya OneCloud™ pour Service Cloud, qui fait partie du portefeuille Avaya OneCloud™ CCaaS, est conçu pour fournir aux agents des centres de contact un ensemble d’outils dans leur espace de travail afin de fournir un service client amélioré.

La nouvelle intégration de Service Cloud rassemble à la fois la voix, les canaux numériques et les données clients en une seule et même plate-forme mise à la disposition des agents. Les entreprises peuvent désormais connecter leurs solutions de téléphonie habituelles dans Service Cloud avec l’offre Service Cloud Voice pour la téléphonie partenaire, créant ainsi une expérience unifiée des agents et des canaux numériques pour offrir un service plus rapide et personnalisé.

Intégré directement à Salesforce Service Cloud, Avaya OneCloud™ est actuellement disponible sur AppExchange.

Salesforce est également membre d’A.I.Connect, une initiative dirigée par Avaya qui rassemble un écosystème de fournisseurs et de développeurs prenant une part active à la création de solutions basées sur l’IA. A.I.Connect accélère l’adoption de solutions d’IA dans les portefeuilles CCaaS et UCaaS.