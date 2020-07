Avast renforce son antivirus contre les attaques par ransomwares

juillet 2020 par Marc Jacob

Ces dernières années, Avast a enregistré une hausse des attaques spécialement élaborées pour exploiter le protocole RDP (Remote Desktop Protocol), afin de lancer des offensives par ransomwares de grande ampleur. En mars 2020, au plus fort du confinement sanitaire, Avast a observé une augmentation de 20 % de ce type d’attaques à travers le monde. Chaque jour, des millions de personnes utilisent le protocole RDP pour accéder à distance au réseau de leur entreprise, faisant de cet outil un puissant vecteur de cyberattaque.

Agent anti-ransomwares d’Avast Antivirus Gratuit

Afin d’améliorer la technologie de détection des menaces qui protège actuellement les utilisateurs d’Avast Antivirus Gratuit contre les rançongiciels, Avast a doté sa solution gratuite d’une couche supplémentaire chargée de protéger les fichiers contre les ransomwares et autres programmes malveillants conçus pour infecter des fichiers. L’Agent anti-ransomwares empêche les rançongiciels et autres programmes illégitimes de modifier, supprimer ou chiffrer des photos et des fichiers personnels dans les dossiers protégés. En dressant un véritable bouclier pour défendre les images, documents et dossiers désignés contre toute tentative de modification non désirée, cet agent crée une couche de sécurité supplémentaire.

La nouvelle version d’Avast Antivirus Gratuit s’enrichit par ailleurs de mises à jour supplémentaires :

• Protection simplifiée des ports USB — Avast propose à présent aux utilisateurs d’analyser tout périphérique USB connecté à l’ordinateur.

• Amélioration de la protection contre les botnets — la nouvelle version de l’agent Web empêche les malwares de se connecter à des serveurs malveillants à partir de l’appareil de l’utilisateur. Agent contre l’accès à distance pour Avast Premium Security Afin de neutraliser les vulnérabilités qui menacent les postes de travail accessibles à distance, Avast a doté son produit Avast Premium Security d’un agent chargé de contrer les tentatives d’accès à distance.

Ce bouclier protège les données personnelles de l’utilisateur grâce aux fonctionnalités suivantes :

• Choisir qui peut accéder à distance à l’ordinateur protégé : l’utilisateur a désormais la possibilité de définir les adresses ou plages d’adresses IP, pouvant accéder à son ordinateur, Avast bloquant toutes les autres adresses IP. Par défaut, l’agent contre l’accès à distance bloque les adresses IP qui ne semblent pas légitimes.

• Stopper automatiquement toute attaque par force brute conçue pour obtenir les identifiants de l’ordinateur protégé.

• Bloquer automatiquement les connexions qui tentent d’attaquer le protocole d’accès à distance RDP – tel que BlueKeep – pour prendre le contrôle de l’ordinateur protégé.

• Rejeter automatiquement les demandes de connexions via le protocole RDP à partir d’adresses IP présentant un risque élevé.

L’Agent contre l’accès à distance est intégré à Avast Premium Security à partir de la version 20.5.