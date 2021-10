Avast renforce sa division technologique avec trois nominations

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

Avast annonce trois nouvelles nominations stratégiques qui viennent renforcer les départements de recherche sur les menaces, d’IA et d’innovation, relevant du CTO d’Avast, Michal Pechoucek. Andrew B. Gardner a rejoint l’entreprise en tant que vice-président de la recherche et de l’IA, ainsi que de Daria Loi en tant que responsable de l’innovation et de Siggi Stefnisson en tant que responsable des laboratoires de menaces.

Devenu vice-président de la recherche et de l’IA chez Avast en mai 2021, Andrew B. Gardener possède une expérience de plus de 20 ans dans la recherche, l’intelligence artificielle et la data science. Il a précédemment travaillé en tant que responsable mondial de l’IA et du machine learning au sein d’entreprises technologiques. Aujourd’hui, chez Avast, il dirige une équipe de plus de 100 experts dédiés à la recherche et au développement dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la confidentialité. Andrew est également un conférencier et un ancien professeur du Georgia Institute of Technology.

Daria Loi dispose d‘une vaste expérience de plus de 20 ans dans la recherche et la conception UX, la conception et la stratégie de produits et dans les processus d’innovation. Daria est motivée par le mélange de la stratégie de conception avec la recherche et l’innovation en matière d’expérience utilisateur afin d’humaniser la technologie. Avant de rejoindre Avast, Daria a travaillé chez Intel pendant plus de 12 ans où elle a dirigé l’innovation autour de l’expérience utilisateur, le projet « vision du produit » dans les programmes d’informatique client, d’IA et d’espaces intelligents de la société. Elle a également œuvré en tant que responsable de la conception de produits pour les technologies émergentes et a été responsable du design et des expériences humaines chez Mozilla pendant près de deux ans. En outre, elle est une conférencière reconnue et a été nommée comme l’une des 50 femmes italiennes les plus inspirantes dans le domaine de la technologie.

Siggi Stefnission a rejoint Avast en mars 2021 en tant que responsable des laboratoires de menaces. Il a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité informatique. Il a en effet travaillé en tant que chercheur sur les virus et les logiciels malveillants, et a récemment occupé le poste de vice-président de la recherche et de la détection des menaces chez Cyren. L’objectif principal de son équipe réside dans le développement de nouvelles capacités analytiques pour cartographier, comprendre et arrêter les nouvelles menaces en temps réel.