Avast renforce les dispositions relatives à la confidentialité d’Avast One

décembre 2021 par Marc Jacob

Avast annonce l’ajout de plusieurs fonctionnalités de confidentialité approfondies à Avast One, son service tout-en-un récemment lancé. Avast One est une protection multiplateforme personnalisée et complète offrant protection numérique et confidentialité. Avast One est disponible en trois versions différentes : Essentiel, le service gratuit récompensé par la critique, et les services premium Avast One Individuel et Avast One Famille.